«Todo el mundo teme» al joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal, ya que la sensación adolescente vuelve a ser comparado con el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi

Yamal irrumpió en escena cuando el Barça le dio la oportunidad de debutar en competición con solo 15 años. Era evidente que tenía un gran potencial por desarrollar, pero pocos sabían qué esperar de él en ese momento. No habría sido el primer joven en tener dificultades en la categoría senior.

Sin embargo, ha conquistado el fútbol mundial. Firmó un lucrativo contrato cuando celebró su 18.º cumpleaños, al tiempo que heredó el emblemático dorsal número 10 del Camp Nou que la leyenda blaugrana Messi llevó con tanta distinción.

Ha sabido asumir la presión que conlleva ese dorsal, manteniendo un nivel individual extraordinario. Todo apunta a que en la temporada 2025-26 batirá más récords personales.

Yamal marcó 18 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero ya ha alcanzado los 15 en la actual. También suma 12 asistencias en 31 partidos, y el Barcelona suele recurrir a él en busca de inspiración.