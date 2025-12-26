'¡Todo bien!' - Erling Haaland lanza una broma traviesa a Pep Guardiola después de que el entrenador del Manchester City advirtiera a la plantilla sobre comer demasiado en Navidad
City sueña con más trofeos tras una magnífica racha de victorias
El City parece estar en camino de agregar más trofeos a su colección esta temporada tras una racha de ocho victorias consecutivas que los ha llevado a estar a solo dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, mientras que los hombres de Guardiola también son cuartos en la clasificación de la Champions League.
Después de dos victorias consecutivas en la liga sobre Leeds United y Fulham, en las que el City anotó seis goles en ambos partidos, los campeones de diez ocasiones han ido de fuerza en fuerza desde entonces, manteniendo cinco porterías a cero en sus últimas seis victorias en todas las competiciones.
El City logró controlar a Sunderland, Crystal Palace y los luchadores West Ham United en la liga, mientras que también impidieron que Brentford encontrara el fondo de la red en el camino hacia alcanzar las semifinales de la Carabao Cup.
El único gol que el City ha concedido este mes llegó en la victoria por 2-1 sobre los gigantes españoles del Real Madrid en la Champions League el 10 de diciembre, con el internacional brasileño Rodrygo abriendo el marcador antes de que Nico O’Reilly y Haaland dieran la vuelta al marcador para el club de Manchester.
- Getty Images Sport
Guardiola advirtió a sus jugadores que no comieran en exceso el día de Navidad
Tal es el increíble impulso de City de cara a 2026 que el entrenador en jefe Guardiola les dijo a sus jugadores que se enfrentarían a ser pesados a su regreso del Día de Navidad.
Desesperado por asegurar que sus jugadores permanezcan en óptima forma antes de la fase crucial de la campaña 2025-26, el exentrenador de Barcelona y Bayern Munich insistió en que cualquier jugador del City que regrese de las festividades sin estar en forma se perdería el partido contra Forest.
"El momento en que llegan después de tres días [de descanso] quiero ver cómo regresan. Pueden comer pero quiero controlarlos,” dijo Guardiola. “Imagina a un jugador que ahora está perfecto pero llegará con tres kilos de más. Estará en Manchester, no viajará a Nottingham Forest.”
Conocido por ser un disciplinario implacable cuando se trata de niveles de condición física, Guardiola también reveló que rechazó las solicitudes de los jugadores del City para saltarse su sesión de entrenamiento del domingo pasado.
"Los jugadores me pidieron tener libre la sesión de entrenamiento de mañana [domingo] y dije que no, porque no jugaron lo suficientemente bien [contra el West Ham el sábado],” continuó Guardiola.
"Así que el domingo recuperación, entrenan los que no jugaron, y después de tres días libres tienen dos días para prepararse para Nottingham Forest."
Sin embargo, Guardiola dijo que era consciente de lo importante que es darle tiempo libre a su equipo del City, agregando: "He aprendido de Inglaterra, desde que llegué, la mayor cantidad de días [donde puedas] tener un día libre, se los das. El calendario es tan ajustado y los jugadores tienen que olvidarse. El momento del juego será fresco en las piernas.”
Haaland se dirige a las redes sociales para emitir una respuesta juguetona a Pep
Y resulta que Guardiola pudo transmitir su mensaje al talismán del City, Haaland, quien no pudo resistir burlarse de su entrenador antes del viaje a Forest.
En las redes sociales el día de Navidad, el actual máximo goleador de la Premier League le dio a Guardiola el regalo perfecto al declarar que estará en forma para viajar al City Ground el sábado.
Subiendo una foto de sus pies sobre una báscula, Haaland, quien ha marcado la increíble cifra de 19 goles en solo 17 partidos de liga esta temporada, escribió sucintamente "¡Todo bien!" como un pie de foto irónico.
- Getty Images Sport
Guardiola y Haaland a menudo son fotografiados compartiendo una risa
Es probable que Guardiola vea el lado divertido de la respuesta de Haaland, ya que ambos suelen mostrar sonrisas al abrazarse al final del partido.
Después de que ambos compartieran un abrazo y una risa tras el gol decisivo del delantero en la victoria por 1-0 del City sobre Brentford en octubre, se le preguntó a Guardiola sobre de qué hablaban él y Haaland después del partido.
“[Le dije que] siguiera así”, le dijo a Sky Sports. “Ha sido muy importante para nosotros esta temporada.”
Haaland esperará volver a encontrar la red cuando el City viaje para enfrentarse a un Forest que ha ganado tres de sus últimos seis partidos de liga bajo el mando del entrenador Sean Dyche.