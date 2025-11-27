El futuro del delantero alemán en RB Leipzig está esencialmente acabado, y el jugador de 29 años ahora está supuestamente apuntando a un movimiento de alto perfil hacia el Inter Miami, donde espera jugar junto al superestrella Messi. Werner ha jugado solo un minuto de fútbol esta temporada y ya no forma parte de las convocatorias de Leipzig para los partidos, lo que hace que una salida en invierno sea cada vez más probable.

Bild informó que Werner está especialmente tentado por el proyecto de Miami y el atractivo global de jugar con Messi, cuya presencia sigue transformando el panorama de la MLS. Se dice que el glamour que rodea al club, tanto en ambición deportiva como en atractivo de estilo de vida, se ajusta a Werner y su esposa Paula, haciendo del sur de Florida un destino atractivo mientras busca un nuevo comienzo.

Un movimiento a la MLS ya había estado sobre la mesa el verano pasado, cuando los New York Red Bulls hicieron consultas a través de la red Red Bull. En ese momento, Werner se mostró reacio a dejar Leipzig debido a su considerable salario y la creencia de que aún podría revivir su carrera en Alemania. Pero su situación ha empeorado drásticamente, y con su contrato expirando en 2026, una salida en invierno ahora se considera esencial para evitar perderse en la agencia libre.