Timo Werner apunta a una sociedad con Lionel Messi mientras el marginado del RB Leipzig pone su mira en un traspaso al Inter Miami después de que los New York Red Bulls rechazaran al exdelantero del Chelsea
Werner contempla mudarse a Miami mientras se aproxima su salida de Leipzig
El futuro del delantero alemán en RB Leipzig está esencialmente acabado, y el jugador de 29 años ahora está supuestamente apuntando a un movimiento de alto perfil hacia el Inter Miami, donde espera jugar junto al superestrella Messi. Werner ha jugado solo un minuto de fútbol esta temporada y ya no forma parte de las convocatorias de Leipzig para los partidos, lo que hace que una salida en invierno sea cada vez más probable.
Bild informó que Werner está especialmente tentado por el proyecto de Miami y el atractivo global de jugar con Messi, cuya presencia sigue transformando el panorama de la MLS. Se dice que el glamour que rodea al club, tanto en ambición deportiva como en atractivo de estilo de vida, se ajusta a Werner y su esposa Paula, haciendo del sur de Florida un destino atractivo mientras busca un nuevo comienzo.
Un movimiento a la MLS ya había estado sobre la mesa el verano pasado, cuando los New York Red Bulls hicieron consultas a través de la red Red Bull. En ese momento, Werner se mostró reacio a dejar Leipzig debido a su considerable salario y la creencia de que aún podría revivir su carrera en Alemania. Pero su situación ha empeorado drásticamente, y con su contrato expirando en 2026, una salida en invierno ahora se considera esencial para evitar perderse en la agencia libre.
Por qué no funcionó el plan de los New York Red Bulls
La oportunidad más concreta de Werner en la MLS se desmoronó cuando los New York Red Bulls finalmente se retiraron de las conversaciones, una decisión explicada en detalle por el director deportivo del club, Julian de Guzman.
La semana pasada, De Guzman confirmó que el delantero había estado en el radar del club, diciendo: "Siempre ha habido rumores sobre Werner", antes de enfatizar que cualquier acuerdo tenía que ajustarse a la estrategia a largo plazo de Nueva York. Agregó: "Tenemos que asegurarnos de que tenga sentido para nosotros aquí en Nueva York."
El ejecutivo canadiense dejó claro que el perfil de Werner era muy atractivo desde el punto de vista de los aficionados, afirmando: "Werner es un gran nombre. Creo que a los aficionados les habría encantado. La oportunidad estaba ahí, pero no creo que estuviéramos 100 por ciento convencidos de que esto fuera lo correcto para Nueva York. Por eso no nos comprometimos completamente."
Las consideraciones salariales también jugaron un papel clave, ya que Werner gana un salario reportado de €10 millones al año en Leipzig, mientras que Nueva York no pudo, y finalmente no quiso, acercarse a ese nivel para una plaza de Jugador Designado. El delantero tampoco estaba dispuesto a reducir sus demandas salariales para completar el traspaso, lo que contribuyó a la ruptura de las negociaciones.
Por qué el Inter de Miami ahora atrae a Werner
Con los Red Bulls apartándose, Werner ha centrado su atención en el otro lado del espectro de la MLS: Inter Miami, un club definido por el poder estelar, la atención global y un camino claro para competir por trofeos. La presencia de Messi sigue siendo el mayor atractivo, con el argentino continuando ejerciendo una influencia transformadora en el reclutamiento y el perfil del club.
La estructura de la plantilla de Inter Miami para 2026 proporciona una apertura plausible. Las inminentes retiradas de Jordi Alba y del mano derecha de Messi, Sergio Busquets, liberarán dos plazas de Jugador Designado, mientras que se espera que Rodrigo De Paul ocupe una si su préstamo se convierte en permanente. Eso deja un lugar DP disponible, una rara oportunidad que Miami podría usar en un atacante de alto perfil como Werner.
Desde una perspectiva deportiva, Werner ofrecería flexibilidad en toda la línea delantera, potencialmente reemplazando a Luis Suárez si se marcha y brindando a Miami una opción experimentada y móvil al entrar en el nuevo ciclo del calendario de la MLS en 2026. El componente de estilo de vida también pesa mucho a favor de Miami, ya que la ciudad es vista por Werner como un entorno ideal para reiniciar su carrera.
¿Cuán probable es que se produzca un movimiento?
Los próximos pasos dependen de la evaluación interna del Inter Miami y su disposición para asignar un lugar de DP y, potencialmente, un salario considerable a un delantero cuyos rendimientos han disminuido desde sus días en el Chelsea. Aunque Werner está ansioso por unirse a Messi en Florida, el informe enfatiza que el interés de Miami aún no está confirmado, dejando abierta la posibilidad de otros pretendientes en la MLS.
Para Leipzig, la ventana de invierno será decisiva, y Marco Rose ya ha marginado al delantero, y una salida al extranjero parece la única solución viable para evitar un estancado final de 18 meses de su contrato. Miami, por su parte, debe navegar una reconstrucción ocupada mientras se preparan para la temporada 2026, con decisiones inminentes sobre el futuro de Suárez, la estructura de DP y varios contratos que expiran.