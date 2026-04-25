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«Tiene vía libre»: Cesc Fábregas recibe luz verde para convertirse en el próximo entrenador del Chelsea
La jerarquía del «Como» no impedirá el regreso de Fábregas al Chelsea
El camino para que Fábregas sea el próximo entrenador del Chelsea está despejado. El presidente del Como, Suwarso, confirmó que no pondrán obstáculos al español de 38 años si decide regresar a la Premier League. Fábregas, quien entrena y es accionista minoritario del equipo de la Serie A, es el principal candidato para suceder a Rosenior.
La noticia llega en un momento crítico para el Chelsea, que busca su tercer entrenador permanente para la temporada 2025-26. A pesar de los lazos de Fábregas con el club italiano, Suwarso aclaró que «no es de su propiedad» y que facilitarán su regreso al equipo donde ganó dos Premier Leagues como jugador.
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Suwarso confirma un enfoque «basado en el sentido común»
En declaraciones a City AM, Suwarso mostró calma sobre el futuro de su jugador estrella. Dijo que, mientras Fábregas no fiche por un rival directo italiano, el club apoya que persiga sus ambiciones en Londres y mantenga sus negocios en Como.
«Si eso le hace feliz, es cosa suya», declaró Suwarso. «Uno quiere que sus empleados se queden el mayor tiempo posible, pero no son de nuestra propiedad y es libre de irse al Chelsea si así lo desea».
El entrenador del año en Italia, en pleno auge
La reputación de Fábregas como entrenador ha crecido desde su retiro en 2023. Llevó al Como al ascenso y esta temporada lo situó quinto en la Serie A, lo que le valió el Premio Bearzot al Mejor Entrenador de Italia.
Aunque él aseguraba que no dejaría el proyecto que ayudó a construir en Lombardía, el atractivo de Stamford Bridge ha cambiado el panorama. Se informa que los propietarios del Chelsea están encantados con su visión mundial y creen que es la única figura capaz de devolver la cultura ganadora a un vestuario que carece de liderazgo.
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Se avecinan las negociaciones finales
Con el visto bueno de Como, el Chelsea puede cerrar pronto el acuerdo con Fábregas. El principal escollo es su doble rol de accionista y entrenador, aunque las declaraciones de Suwarso apuntan a una transición fluida sin que Fábregas venda su participación en el club italiano. Si Fábregas cae de la carrera, el técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, y el del Fulham, Marco Silva, son los otros candidatos más probables.