«Tiene vía libre»: Cesc Fábregas recibe luz verde para convertirse en el próximo entrenador del Chelsea

El camino para que Fábregas sea el próximo entrenador del Chelsea está despejado. El presidente del Como, Suwarso, confirmó que no pondrán obstáculos al español de 38 años si decide regresar a la Premier League. Fábregas, quien entrena y es accionista minoritario del equipo de la Serie A, es el principal candidato para suceder a Rosenior.

La noticia llega en un momento crítico para el Chelsea, que busca su tercer entrenador permanente para la temporada 2025-26. A pesar de los lazos de Fábregas con el club italiano, Suwarso aclaró que «no es de su propiedad» y que facilitarán su regreso al equipo donde ganó dos Premier Leagues como jugador.