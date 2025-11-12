'Tiene un don': Kylian Mbappé alaba a Rayan Cherki como un 'talento espectacular' después de ver a su compañero de Francia 'integrarse muy bien' en el equipo del Manchester City

Guardiola ha entrenado a algunos de los mejores jugadores del mundo, incluidos Xavi, Andrés Iniesta y Lionel Messi en Barcelona, y considera a Cherki en un nivel de talento similar. Declaró en octubre: "Rayan es uno de los jugadores más talentosos que he visto en mi carrera. Su talento... él es top. La pregunta es cómo se adapta y cómo necesita leer las acciones. Comenzó bien en el Mundial de Clubes pero luego tuvo unas semanas de descanso. Tengo la sensación de que la mayoría de las veces cuando el balón llega a él, la situación mejora. Pero no todo el tiempo tienes que hacer cosas excepcionales, solo jugar al fútbol. Tiene algo. Es un jugador que no siente presión. Es como un jugador de la calle. Quiere el balón cuando no lo tiene. Pero lleva aquí poco tiempo, necesita un poco de tiempo porque en el fútbol aprendes a jugar con tus compañeros. Pero este tipo de jugadores son inteligentes. Ven todo."