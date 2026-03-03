«¡Tiene que darse cuenta!» - Adama Traoré tiene prohibido levantar pesas en el West Ham, revela Nuno Espirito Santo

Traoré ha sido sometido a un entrenamiento físico específico por parte del equipo médico y técnico del West Ham desde su llegada a las instalaciones del club en Rush Green en enero. El extremo de 30 años, que se ha reunido con Nuno tras una exitosa etapa juntos en el Wolverhampton Wanderers, tiene un perfil fisiológico que desafía los regímenes de entrenamiento estándar de la Premier League. Mientras que la mayoría de los jugadores pasan horas bajo la jaula de sentadillas para ganar la potencia necesaria, la hipertrofia natural de Traore es tan extrema que el club ha decidido limitar su entrenamiento de resistencia.

Nuno aclaró que la restricción tiene como objetivo mejorar la eficiencia y prevenir lesiones. El entrenador afirmó que, mientras que a los jugadores más jóvenes, como el defensa de 18 años Airidas Golambeckis, se les anima a «pasar horas en el gimnasio» para ganar la masa muscular necesaria, Traoré se encuentra en el extremo opuesto. El ocho veces internacional con España se centra ahora exclusivamente en la flexibilidad y el «trabajo de prevención» para garantizar que su importante masa muscular no ponga en peligro su arma principal: una aceleración y una velocidad punta récord.