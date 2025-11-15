Thomas Tuchel se inspirará en el rugby mientras el entrenador de Inglaterra experimenta con la táctica de sustituciones antes del Mundial
Los cambios inspirados en el rugby de Tuchel
Los debates sobre la selección de Inglaterra se están intensificando, con la controvertida suplencia de Jude Bellingham contra Serbia destacando el carácter implacable del entrenador. La abundancia de talento de élite, particularmente en el mediocampo ofensivo con Phil Foden y Eberechi Eze también compitiendo por un lugar, crea una pesadilla logística. Tuchel ha sido vocal sobre su estrategia, sugiriendo que no todos los jugadores estrella, incluidos Foden, Bellingham y Harry Kane, pueden ser acomodados simultáneamente. Esto deja a jugadores como Ollie Watkins en el margen, mientras que Tuchel prioriza el equilibrio táctico sobre el poder individual de las estrellas. A medida que se acerca la Copa del Mundo, su audaz enfoque basado en el rendimiento promete más decisiones difíciles y titulares candentes.
Pero podría ser capaz de mantener a más de sus estrellas felices durante el torneo en América del Norte al robar la táctica del "Pom Squad", favorecida por el entrenador en jefe de rugby de Inglaterra, Steve Borthwick. El "Pom Squad" es un desarrollo reciente, utilizado para describir un enfoque táctico específico del equipo masculino de rugby y "Pom" es un término coloquial usado principalmente en Australia y Nueva Zelanda para describir a alguien de ascendencia británica. Tomando inspiración del "Bomb Squad" de Sudáfrica, la frase se refería a la estrategia de Inglaterra de llenar su banco de reemplazo con delanteros para desatar jugadores poderosos y frescos en las etapas finales del juego. Esto ha sido un tema importante en la preparación para los recientes Internacionales de Otoño, y ahora podría convertirse en un tema candente para Tuchel en la Copa del Mundo del próximo año.
Tuchel: 'La claridad en el rol es muy importante'
Tuchel dijo: "Necesitamos un buen banco, jugamos en 40 grados y jugaremos después de una temporada muy, muy larga, tal vez seamos la nación que más sufre por el fútbol internacional, por las temporadas largas, por dos copas, por finales de copa, por semifinales. Al 100 por ciento necesitamos estar listos para hacer sustituciones hasta, con suerte, las etapas finales de la Copa del Mundo. Una vez que vamos a un torneo, creo que la claridad en el rol es muy importante. El mejor jugador también puede pensarlo y ser honesto: '¿Puedo aceptar esto, es bueno para mí, puedo aprovechar al máximo esto para el equipo?'"
Tuchel revela el dolor de dejar fuera a los jugadores
El entrenador alemán añadió: "Vienen con Inglaterra porque son seleccionados regularmente, vienen porque son capitanes y jugadores clave en su equipo del club. Entonces le digo a mi equipo y 10 de ellos tienen que sentarse en el banco, pero ya ven que normalmente solo elijo 21 de 23 porque simplemente odio dar ayer a Alex Scott el mensaje 'no estás en el equipo'. No me gusta, tengo dolor de estómago e incluso ver a los jugadores en el banco, nunca les gustará, pero creo firmemente que lo aceptarán. Necesitamos tener claros los roles. Una vez que vamos a un torneo: ¿cuál es tu rol? Creo que en un campamento de diez días es fácil. A veces eres seleccionado, a veces no eres seleccionado o eres la competencia para alguien que en este momento quizás esté por delante y él comienza regularmente. Creo que eso es normal."
Sin prisa por anunciar la convocatoria para el Mundial
Inglaterra juega su último partido de clasificación para el Mundial el domingo por la noche contra Albania en Tirana, habiendo ya calificado para el torneo. Y Tuchel no tendrá que anunciar su lista final hasta mayo de 2026. Aunque nombra a los equipos para los clasificatorios y otros partidos internacionales durante todo el año, la lista oficial para el Mundial todavía está a varios meses de distancia. Tuchel ha declarado previamente que "puede pasar cualquier cosa" hasta el anuncio final, manteniendo la puerta abierta para los jugadores marginales.