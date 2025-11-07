Thomas Tuchel promete 'roles centrales' para Jude Bellingham y Phil Foden después de que 'grandes personalidades' fueran convocadas de nuevo a la selección de Inglaterra

Bellingham y Foden han sido convocados de nuevo a la selección de Inglaterra para los partidos internacionales de noviembre después de haber sido excluidos de las dos selecciones anteriores de Tuchel. El entrenador alemán nombró a su equipo de 25 jugadores para los próximos partidos clasificatorios para el Mundial contra Serbia y Albania, con ambos jugadores reincorporados tras impresionantes actuaciones para el Real Madrid y el Manchester City, respectivamente.

Sus regresos fueron los temas principales del último anuncio de Tuchel, ya que Inglaterra, que ya se ha clasificado para el Mundial de 2026, se prepara para concluir su campaña en el Grupo K. La decisión refleja el deseo de Tuchel de restablecer su núcleo ofensivo e integrar a sus jugadores más talentosos en posiciones centrales de creación. Junto a Bellingham y Foden, Alex Scott del Bournemouth ha recibido su primera convocatoria a la selección absoluta, con Adam Wharton también regresando, mientras que figuras experimentadas como Ollie Watkins y Ruben Loftus-Cheek quedan fuera.

La reincorporación de Bellingham se considera un impulso crucial para el equilibrio ofensivo de Inglaterra, con Tuchel confirmando su preferencia por utilizar al centrocampista del Real Madrid en un papel de No.10. Mientras tanto, la selección de Foden sigue a una excelente actuación en la victoria del Manchester City 4-1 sobre el Borussia Dortmund, donde anotó dos veces.