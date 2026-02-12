Thomas Tuchel prolonga su estancia en Inglaterra y firma un nuevo contrato hasta 2028

Tuchel ha expresado su satisfacción por haber firmado un nuevo contrato. Ha declarado: «Estoy muy contento y orgulloso de prolongar mi estancia en Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto que he pasado trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que el país se sienta orgulloso.

He recibido tanto apoyo de Mark, de todos mis compañeros de la FA y de los aficionados allá donde voy, que no lo dudé cuando me pidieron que continuara en este trabajo de ensueño. La Eurocopa 2028 será un torneo muy especial y, como entrenador, no hay nada que desees más que competir con los mejores en el mayor escenario posible».

El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Mark Bullingham, añadió: «Estoy encantado de que Thomas se haya comprometido a quedarse con nosotros hasta la Eurocopa de 2028. Era la persona adecuada para el puesto cuando se unió a nosotros para la campaña del Mundial, y no ha hecho más que reforzar su reputación a lo largo de la fase de clasificación. Sabemos que los jugadores le apoyan y que la unión dentro del grupo es evidente para todos.

Simplemente, no hay mejor candidato disponible en el fútbol mundial. Con su experiencia en partidos importantes, sus conocimientos y su pasión, ofrece al equipo las mejores posibilidades de éxito, tanto este verano como en la Eurocopa que se celebrará en estas costas dentro de dos años, un evento que solo se da una vez en cada generación.

En Thomas, Anthony y el resto del equipo, tenemos una combinación perfecta de entrenamiento inglés y experiencia internacional. Su atención sigue centrada en hacerlo lo mejor posible este verano y, al asegurarnos su continuidad para 2028, hemos eliminado la posible distracción de las renegociaciones de contratos en torno al torneo».