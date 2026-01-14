United habló con Tuchel sobre reemplazar a Erik ten Hag antes de extender imprudentemente el contrato del holandés en el verano de 2024, y las teorías difieren sobre por qué el alemán finalmente dijo 'no'.

Algunos sugirieron que era una cuestión de control y una falta de disposición para trabajar dentro de una estructura deportiva donde no podría dictar la política de fichajes. Otros señalaron que Tuchel estaba agotado después de un período intenso en el Bayern de Múnich y, por lo tanto, quería tomarse un respiro antes de su próximo papel. Esto explicaría por qué, cuatro meses después, aceptó el trabajo con Inglaterra, que ofrece mucho más tiempo de inactividad que un papel en un club y por qué no asumió oficialmente ese papel hasta el enero siguiente.

Desde entonces, United ha pasado por dos entrenadores permanentes y tres entrenadores interinos, pero sigue siendo un desastre total, y Tuchel es una de las pocas personas que puede sacarlos de eso. Sin embargo, perseguir al entrenador de Inglaterra tan cerca de la Copa del Mundo es un negocio peligroso.