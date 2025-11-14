Getty Images Sport
Thomas Tuchel aprueba el nombre para Jude Bellingham y compañía después de que los suplentes de Inglaterra ayudaran a asegurar la victoria sobre Serbia
Inglaterra continúa su campaña perfecta de clasificación para el Mundial
Inglaterra continuó su impecable racha de clasificación para la Copa del Mundo con una victoria controlada por 2-0 sobre Serbia, asegurando otra portería a cero en lo que se ha convertido en una de las campañas más dominantes en la historia de la nación. Bukayo Saka abrió el marcador con una volea impresionante, pero fue la introducción de Bellingham, Foden y Eze lo que realmente cambió la dinámica del partido. Su energía e invención añadidas ayudaron a Inglaterra a recuperar el control en la segunda mitad antes de que este último sellara la victoria con un brillante gol al final.
El impacto desde el banquillo reflejó el enfoque más amplio de Tuchel hacia la armonía del equipo, particularmente en un grupo lleno de titulares de élite a nivel de clubes que compiten por roles limitados. Con Inglaterra operando a un ritmo alto y contra oponentes decididos a frustrar, las sustituciones de Tuchel inyectaron la velocidad, intensidad de presión y agudeza técnica necesarias para descomponer a Serbia por segunda vez en la noche.
El resultado extendió el récord de Inglaterra a siete victorias de siete, con 20 goles anotados y ninguno concedido, estableciéndolos como el único equipo europeo en la historia en alcanzar una Copa del Mundo con un récord de clasificación del 100% en victorias y porterías a cero, tan avanzado en la campaña. También demostró la flexibilidad y adaptabilidad que Tuchel ha exigido desde que asumió el cargo en enero, con cada miembro del equipo esperado a mantenerse mentalmente listo a pesar de la feroz competencia por los puestos.
A Tuchel le gusta el apodo de 'escuadrón bomba' para los suplentes
Hablando después de la victoria, a Tuchel se le preguntó sobre el apodo "escuadrón bomba" del equipo de rugby sudafricano para sus suplentes y si Inglaterra podría adoptar algo similar. Admitió que aprobaba la idea, diciendo: "No lo he nombrado de otra manera, pero me gusta. Me gusta escuadrón bomba un poco más que finisher."
Tuchel explicó el razonamiento táctico detrás de esta mentalidad, enfatizando que el fútbol moderno requiere de un equipo completo para ganar al más alto nivel. Dijo: "Esa es la naturaleza de este juego. La posibilidad de que vayamos a Albania (el domingo) y empecemos con 11 y terminemos con los mismos 11 va a cero, y aún más en un torneo. No se trata de formar un once inicial, se trata de construir un equipo."
Luego elogió la actitud dentro del campamento de Inglaterra, destacando la necesidad de humildad y unión. Tuchel agregó: "Todos son grandes jugadores en su club, todos están acostumbrados a jugar, todos están decepcionados. Todos. Esto es normal. Pero apoyan esta idea de construir un equipo y esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos. No hay otra manera de hacerlo.
"Solo si somos un grupo fuerte que pueda dejar el ego atrás (ellos), que pueda dejar la decepción atrás, y luego contribuir y darle al entrenador un dolor de cabeza sobre qué hacer en el próximo partido, esa es la única manera. Me gusta porque es natural para este equipo. La atmósfera después de los partidos, durante los partidos, es la energía adecuada y creo que todos se tratan con respeto. Los que están en el campo saben que pueden confiar en todos los que vienen desde el banquillo para terminar el juego. Pudiste ver el impacto hoy, y tiene que quedarse así. Solo necesitamos que todos estén completamente involucrados, especialmente mentalmente, para aceptar la decisión del día del partido y luego continuar."
Bellingham y Foden impresionan en el regreso de Inglaterra
La victoria sobre Serbia no solo fue otro partido sin recibir goles, sino también una continuación de una histórica racha defensiva bajo Tuchel, con Inglaterra aún por conceder en cualquier clasificatorio. Jordan Pickford ha registrado ahora diez partidos competitivos consecutivos sin recibir goles, apoyado por una unidad defensiva que ha adoptado la presión estructurada y la filosofía de alta posesión de Tuchel. Ezri Konsa, John Stones y Declan Rice estuvieron entre los que realizaron intervenciones clave durante los momentos más amenazantes de Serbia.
El partido también marcó la primera aparición de Bellingham con Inglaterra desde junio, y Tuchel lo reincorporó a la acción con una aparición en la segunda mitad en lugar de un inicio. La estrella del Real Madrid se combinó hábilmente con Reece James y Foden, mostrando su habitual empuje desde el mediocampo mientras también ayudaba a Inglaterra a mantener la presión en el último tercio. Su regreso agrega otra capa de complejidad a la competencia del mediocampo de Inglaterra.
Foden, por su parte, fue desplegado como un false nueve – un cambio táctico que Tuchel había planeado con meses de antelación – y su inteligente posicionamiento creó el espacio para el gol tardío de Eze. La estrella del Manchester City operó entre las líneas defensivas de Serbia, enlazando el juego y derivando hacia las bandas para sobrecargar áreas clave a la derecha junto a Saka y James.
Inglaterra busca cerrar una campaña impecable contra Albania
Inglaterra viajará a Albania en su último partido de clasificación para la Copa del Mundo, con el objetivo de completar una campaña perfecta mientras le da a Tuchel otra oportunidad para experimentar de cara al Mundial de 2026. El entrenador podría continuar rotando su plantilla, con varios jugadores buscando más minutos y otros, incluido Bellingham, recuperando forma tras recientes preocupaciones físicas.
Tuchel también estará evaluando cómo estructurar mejor su ataque a medida que el equipo se acerca al torneo del próximo verano, especialmente con la competencia intensificándose en el mediocampo y la línea delantera. Jugadores como Eze, Foden, Palmer y Bellingham están compitiendo por posiciones avanzadas, y la disposición de Tuchel para usarlos con flexibilidad podría convertirse en una ventaja decisiva. La profundidad de Inglaterra sigue siendo una de las más fuertes en el fútbol internacional, y el entrenador ha reiterado la importancia de aprovechar esa fortaleza.
