Thomas Tuchel aprueba el nombre para Jude Bellingham y compañía después de que los suplentes de Inglaterra ayudaran a asegurar la victoria sobre Serbia

Inglaterra continuó su impecable racha de clasificación para la Copa del Mundo con una victoria controlada por 2-0 sobre Serbia, asegurando otra portería a cero en lo que se ha convertido en una de las campañas más dominantes en la historia de la nación. Bukayo Saka abrió el marcador con una volea impresionante, pero fue la introducción de Bellingham, Foden y Eze lo que realmente cambió la dinámica del partido. Su energía e invención añadidas ayudaron a Inglaterra a recuperar el control en la segunda mitad antes de que este último sellara la victoria con un brillante gol al final.

El impacto desde el banquillo reflejó el enfoque más amplio de Tuchel hacia la armonía del equipo, particularmente en un grupo lleno de titulares de élite a nivel de clubes que compiten por roles limitados. Con Inglaterra operando a un ritmo alto y contra oponentes decididos a frustrar, las sustituciones de Tuchel inyectaron la velocidad, intensidad de presión y agudeza técnica necesarias para descomponer a Serbia por segunda vez en la noche.

El resultado extendió el récord de Inglaterra a siete victorias de siete, con 20 goles anotados y ninguno concedido, estableciéndolos como el único equipo europeo en la historia en alcanzar una Copa del Mundo con un récord de clasificación del 100% en victorias y porterías a cero, tan avanzado en la campaña. También demostró la flexibilidad y adaptabilidad que Tuchel ha exigido desde que asumió el cargo en enero, con cada miembro del equipo esperado a mantenerse mentalmente listo a pesar de la feroz competencia por los puestos.