Getty Images
Thomas Müller aclara su futuro en Vancouver Whitecaps y apunta al título de la MLS
Müller brilla en un arranque espectacular con Vancouver Whitecaps
Tras la expiración de su contrato con el Bayern de Múnich luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes, Thomas Müller decidió unirse a los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, que incluye una opción de extensión para todo 2026.
Menos de dos meses después de su llegada desde Baviera, Müller se coronó en el Campeonato Canadiense, tras la victoria de los Whitecaps sobre sus rivales locales Vancouver FC por 4-2 en la final. Con este logro, se convirtió en el futbolista alemán más laureado de la historia, con 35 trofeos, superando a su excompañero del Bayern y estrella del Real Madrid, Toni Kroos.
Müller ha mostrado un rendimiento excepcional: en 10 partidos ha marcado nueve goles y repartido cuatro asistencias, consolidándose como figura clave en su nuevo equipo.
- Getty Images Sport
Müller preparado para extender su estadía en Vancouver Whitecaps
“Sí, ataque total”, respondió el alemán con entusiasmo cuando kicker le preguntó si planea quedarse en Vancouver más allá de 2025.
Los Whitecaps se enfrentarán a sus rivales Los Angeles FC en los Playoffs de la MLS Cup, semifinales de la Conferencia Este, este fin de semana. “En el contexto actual, significaría mucho; es mi aquí y ahora”, admitió Müller al hablar sobre la importancia de sumar más títulos. “Sobre todo, me he mudado a una nueva liga y a un nuevo país, y en poco tiempo he experimentado un rendimiento de equipo extraordinario”.
“En consecuencia, puedo decir que estoy muy feliz aquí y me estoy divirtiendo mucho. Pero, por supuesto, es mucho más relajado que en Múnich o el resto de Alemania”, agregó.
Müller también dejó claro que no llegó a los Whitecaps para “vacaciones”, asegurando que se toma muy en serio su participación en la MLS. “Fue muy fácil adaptarme, me pusieron en buenas posiciones. Me ganaron un penal en cada partido. Claro que tienes que estar preparado para la competencia, pero no vine de vacaciones; quería trabajar en serio y siempre fue mi objetivo rendir desde el principio”.
“Pero nunca sabes, en un país diferente, con una nueva liga y un nuevo equipo, cuánto tiempo llevará convertirte en una parte real del equipo. Al final, siempre he podido adaptarme muy rápido, ajustando mi estilo de juego en pequeños detalles tantas veces como fue necesario. No es nada especial”, concluyó.
El presidente del Bayern quiere que Müller regrese en un puesto operativo
A principios de este mes, el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, confirmó que mantuvo conversaciones con Thomas Müller sobre un posible rol operativo en el club en el futuro tras su salida. “Después de que se confirmó su partida, Thomas Müller vino a mi oficina. Le aconsejé en una conversación personal que, si más adelante quería un trabajo en el deporte, debería mudarse a la MLS”, declaró a Abendzeitung.
“Él puede trabajar operativamente para nosotros, convertirse en embajador de la marca e incluso, algún día, sucederme en la presidencia. Es el deseo tanto de los aficionados como del club que los exjugadores asuman un papel de liderazgo en el Bayern Múnich”, añadió.
- Getty Images Sport
Müller asegura que Vancouver Whitecaps pueden superar a LAFC en las semifinales de la MLS
Este domingo, Vancouver Whitecaps se enfrentará a LAFC de Son Heung-Min en las semifinales de la Conferencia. Sin embargo, Muller se apresuró a recordar a los fanáticos que Son nunca ha podido superarlo.
"El problema es que Sonny era un muy buen jugador en Hamburgo y Leverkusen, pero los equipos no estaban al mismo nivel", explicó en broma. "Tal vez no sea realmente justo juzgar o comparar la situación ahora. Estamos en dos equipos muy buenos y él es un gran jugador allí y yo soy un gran jugador allí, así que es un poco diferente.
"Cuando él estaba en Hamburgo, cada vez que veníamos con el Bayern en ese momento los aplastábamos cada vez, creo que tuvimos 8-2 o 9-1, pero él seguía siendo un muy buen y talentoso jugador joven en ese momento, así que no es la discusión correcta mirar demasiado atrás.
“Si te adentras en los detalles, seguro que sabemos lo bueno que puede ser este equipo. Pero si miras las últimas semanas, dependen mucho de [Denis] Bouanga y Son, así que si no están anotando, no marcan. Es muy difícil mantener a estos dos en silencio, pero si lo logramos, tenemos una buena oportunidad. Para mí, es solo mi primera semifinal de conferencia. Vamos a vencerlos, eso es lo que pienso sobre este juego."
