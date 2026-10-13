Thomas Frank se perfila como el principal candidato para sustituir a Alvaro Arbeloa en el Fulham

La situación de Arbeloa habría empeorado aún más tras una desmoralizadora derrota por 2-1 en el tiempo de descuento a domicilio ante el Ipswich Town el pasado fin de semana. A los problemas sobre el terreno de juego se suman las tensiones internas, después de que surgieran informaciones sobre un enfrentamiento entre el exentrenador del Real Madrid y varios jugadores importantes del primer equipo. Aun así, el técnico, muy cuestionado, plantó cara a las duras críticas posteriores al partido y rechazó que la creciente presión le estuviera pasando factura.