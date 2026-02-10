Thomas Frank: ¡se acabó! El Tottenham se enfrenta al descenso bajo la dirección del entrenador danés y debe realizar cambios radicales en todo el club antes de que sea demasiado tarde.

Frank, en Brentford, tenía una reputación que ahora te mira fijamente de una manera paradójica y ambigua. Era muy popular entre los aficionados de los Bees y buscaba establecer una conexión personal con ellos, así como con sus jugadores, pero era aún más conocido por cómo él y el club utilizaban los datos para tomar sus decisiones. En general, Frank predicaba una política de nunca estar demasiado arriba ni demasiado abajo, que se aplicaba mejor gracias a su creencia de que él y su equipo solo debían sentir la emoción de un resultado determinado durante un máximo de 24 horas.

En los últimos años, otros equipos de los seis grandes miraban a Frank con admiración, y el Chelsea y el Manchester United incluso le hicieron una entrevista. Tarde o temprano, íbamos a descubrir cómo Frank se adaptaba a un club más mediático. De hecho, se derrumbó en su primera prueba: una rueda de prensa inaugural con una sala de prensa abarrotada en julio.

«Como les dije al personal el primer día aquí, les prometo una cosa, una cosa que es 100 % segura: perderemos partidos de fútbol», dijo Frank, tratando de moderar las expectativas. «No he visto ningún equipo que no pierda ningún partido de fútbol. Está el Arsenal, que no podemos mencionar... ¡Así que ahí cometí mi primer error de novato! Luego está el Preston [en 1889], y esos son los dos únicos equipos».

No bastaba con que Frank llegara con un sentimiento opuesto al de los soñadores que le precedieron, como Postecoglou y Mauricio Pochettino, sino que además cometió un «error de novato», según él mismo confesó, al elogiar al rival Arsenal. Eso se ha convertido en un tema recurrente a lo largo de la temporada e incluso ha calado entre la afición de los Gunners, que ahora corean que Frank es un «miembro de plata», uno de los distintos niveles de afiliación oficial al Arsenal. Desde hace tiempo es admirador de Mikel Arteta, quien, irónicamente, ha engañado a muchos clubes de élite haciéndoles creer que todos los entrenadores merecen una o dos temporadas para poner en marcha su «proceso». Ni siquiera hace falta entrar en el tema del «cup-gate».

Frank tenía una aprobación universal en el Brentford y la buena prensa constante del club significaba que apenas podía tropezar como lo ha hecho como entrenador del Tottenham. Ya sea diciendo «¿quién es Eberechi Eze?» en referencia a su fallido fichaje en verano antes de que marcara un hat-trick contra ellos con el Arsenal, tratando de hacer ver que su incapacidad para fichar a Antoine Semenyo, que se marchó al Manchester City, era una señal de ambición, o con su nuevo truco de decir que si los Spurs jugaran como lo hacen cuando van perdiendo 2-0 ganarían más partidos, Frank ha sido una pesadilla para las relaciones públicas.

El rechazo de los aficionados del Tottenham hacia Frank ha crecido rápidamente desde noviembre, cuando fueron derrotados fácilmente por el Arsenal y su rival londinense, el Chelsea. Ahora es abucheado habitualmente en los partidos fuera de casa, mientras que los jugadores reciben aplausos. Cuando Frank dijo que los que abuchearon al portero Guglielmo Vicario tras su error en otra derrota ante el Fulham no eran «verdaderos aficionados del Tottenham», era difícil imaginar una vuelta para él.

Durante y después de la derrota del mes pasado en casa ante el West Ham, los aficionados del Tottenham corearon «por la mañana te despedirán» al danés. Ningún entrenador de los Spurs ha sido tan impopular como él. Incluso la leyenda del Arsenal George Graham ganó al menos la Copa de la Liga.