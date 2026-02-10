Thomas Frank admite que el Tottenham se encuentra en una situación «desesperada» al dar a conocer las malas noticias sobre las lesiones de Dejan Kulusevski y Destiny Udogie.

En declaraciones a los medios de comunicación, Frank fue cuestionado sobre si su equipo se encuentra ahora oficialmente inmerso en la lucha por el descenso. Respondió con una valoración muy sincera del estado mental del club.

«No hay duda de que estamos desesperados por ganar partidos. Desesperados», afirmó. «Y yo estoy centrado en el Newcastle de mañana. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad contra un buen equipo. Eso es lo principal. ¿Podremos salir al campo y conseguir los tres puntos mañana? Sería muy bueno. Y luego remontar desde ahí y mirar hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el objetivo principal».

Al ser presionado por su uso de la palabra «desesperados», Frank añadió: «Quizás podría haberlo expresado de otra manera. Pero creo que hay algo, debería ser esa sensación. Debería ser esa sensación cuando no hemos ganado lo suficiente. Así que, en mi forma de trabajar, todos somos diferentes, si no has ganado lo suficiente, entonces haces todo lo que puedes, y de hecho haces un poco más, trabajas un poco más duro, simplemente sabes que esa es la forma de salir de un momento difícil. Eso es lo que espero de los jugadores y, de hecho, creo que es lo que veo en ellos. Creo que corren mucho y por eso me molesta tanto que no hayamos sacado nada del partido contra el United, porque habrían sido cinco partidos y estoy convencido de que, 11 contra 11, habríamos sacado algo».

