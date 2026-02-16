Getty Images
Traducido por
«Tengo un objetivo claro»: Karim Adeyemi aspira a «llegar a lo más alto» mientras circulan rumores sobre su traspaso y se congelan las negociaciones de su contrato con el Borussia Dortmund
La pregunta del millón de euros
El internacional alemán de 24 años, cuyo contrato actual con el Die Schwarzgelben se extiende hasta junio de 2027, se ha visto envuelto en intensos rumores tras las noticias sobre una ruptura en las negociaciones para una posible renovación de contrato. El exjugador del Red Bull Salzburgo ha sido fuertemente vinculado con una salida de la Bundesliga, con sugerencias de que el club podría estar buscando sacar provecho de uno de sus activos más valiosos.
Los informes indican que el Dortmund está considerando seriamente venderlo durante el próximo mercado de fichajes de verano. Según se informa, esta operación podría reportar unos 60 millones de euros, lo que proporcionaría al Dortmund un importante capital para reinvertir en la plantilla y, al mismo tiempo, liberaría sus cuentas de su cuantioso salario.
- AFP
«La decisión no depende solo de mí».
En declaraciones al Ruhr Nachrichten sobre la incertidumbre que rodea su futuro a largo plazo, Adeyemi se mostró sincero sobre las complejidades de las negociaciones en el fútbol moderno. Reconoció que, aunque sigue centrado en el presente, la situación no está totalmente bajo su control. «En el fútbol, todo puede cambiar muy rápidamente. Todo podría decidirse en uno o dos meses, quizá incluso en las próximas semanas. La decisión no depende solo de mí. Hay muchos factores que influyen, incluidas las consideraciones del club», explicó.
Adeyemi también aprovechó la oportunidad para desmentir las afirmaciones de que su vida personal estaba dictando su traslado a una gran metrópolis europea. En respuesta a los rumores de que su esposa estaba presionando para cambiar de aires, declaró: «Lo que se lee en los medios de comunicación no siempre es exacto. Mi atención está aquí. Nunca he dicho que me sienta incómodo ni nada por el estilo».
Añadió: «Mi objetivo siempre ha sido competir al más alto nivel. Sin embargo, no voy a hacer declaraciones audaces sobre otros equipos. Nos centramos en nosotros mismos, en hacer lo nuestro. Si al final sale bien, estupendo. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, rendir bien, ganar partidos... y luego ya veremos dónde estamos. Tengo un objetivo claro, y lo volveré a anunciar cada año mientras juegue aquí».
La aparición en un videoclip causa revuelo en el BVB
Fuera del campo, Adeyemi ha sido objeto de escrutinio por sus actividades extracurriculares, sobre todo por su aparición en un videoclip de su esposa, la rapera Loredana. Según se informa, el cameo tomó por sorpresa a los directivos del club, lo que añadió más tensión a una situación ya de por sí delicada. Se afirma que los directivos del Borussia Dortmund no fueron informados previamente sobre el vídeo, lo que provocó aún más irritación en las instalaciones del Signal Iduna Park.
El momento en que se publicó el vídeo, junto con su letra, en la que se compara el valor de mercado de Adeyemi con el del antiguo icono del BVB Erling Haaland, no ha sentado bien a algunos sectores de la afición. Aunque los jugadores tienen derecho a su tiempo libre, la imagen que ha dado la situación ha complicado su posición en un momento en el que su rendimiento en el campo está siendo objeto de un minucioso escrutinio. Según se informa, la jerarquía del club está sopesando si su perfil fuera del campo se ajusta a los estándares profesionales que se esperan de un jugador veterano.
- AFP
Verano decisivo para el internacional alemán
Con la participación del famoso agente Jorge Mendes, la mesa de negociaciones se ha vuelto aún más concurrida. Mendes es conocido por ser un negociador duro, y su presencia suele indicar que se avecina un gran cambio. El Dortmund puede encontrarse en una encrucijada: ceder a las exigencias económicas necesarias para mantener al extremo a largo plazo o buscar una ruptura limpia que le permita renovar las opciones ofensivas de Niko Kovac con talentos más jóvenes y consolidados.
A medida que la temporada de la Bundesliga se acerca a su clímax, Adeyemi se verá presionado para demostrar que sigue plenamente comprometido con la causa del Dortmund. Las próximas semanas podrían ser decisivas para determinar si sigue siendo el rostro del futuro ofensivo del club o si se convierte en su próxima exportación de alto perfil. Por ahora, el internacional alemán mantiene que tiene un «objetivo claro» en mente, pero si ese objetivo coincide con la visión del club sigue siendo la pregunta millonaria que se cierne sobre el Westfalenstadion.
Anuncios