«¡Tengo que aprender esto!» - Filipe Luis revela el momento en el que se convenció de que Pep Guardiola «hacía trampa», mientras el exjugador del Chelsea habla abiertamente sobre la «mayor goleada» que le infligió el entrenador del Manchester City

Luís recordó el dominio absoluto que mostró el equipo de Guardiola durante un partido europeo de alto riesgo mientras el brasileño jugaba en el Atlético de Madrid. La superioridad táctica era tan abrumadora que el defensa admitió en tono de broma que pensó que algo extraño estaba pasando en el campo. Fue precisamente esa «paliza» la que le hizo dar un giro a sus aspiraciones como entrenador.

Sobre ese encuentro, Luís declaró: «La mayor goleada que he recibido en mi carrera fue contra el Bayern de Guardiola. Estaba convencido de que había hecho trampa con el tamaño del campo porque todo parecía muy lejos; nunca llegábamos a la portería y parecía que él tenía más jugadores en el campo. Me dije a mí mismo: tengo que aprender esto».