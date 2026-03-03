AFP
Traducido por
«¡Tenemos que establecer reglas claras!»: el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, se pronuncia en contra de las tácticas dilatorias del Arsenal
La lucha contra las artes oscuras
El Arsenal se ha convertido en especialista en situaciones de balón parado, una característica que volvió a quedar patente durante su reciente victoria sobre el Chelsea. Los goles de William Saliba y Jurrien Timber, asistidos por Declan Rice y Bukayo Saka, aseguraron tres puntos vitales, pero la naturaleza física de su enfoque ha llamado la atención. Hurzeler cree que la falta de coherencia en la forma en que los árbitros manejan estas situaciones es un problema cada vez mayor. En declaraciones previas al partido del Brighton en casa contra los Gunners, dijo: «Algunos de los bloqueos o la forma en que los equipos bloquean no tienen una regla clara. A veces el árbitro pita y es falta, otras veces no pita. Creo que por eso estamos debatiendo este tema ahora mismo, pero para mí lo principal es establecer una regla clara sobre cuánto tiempo se puede perder en un córner, un saque de banda o un tiro libre».
- AFP
Exigiendo un tiempo de juego natural
El entrenador del Brighton está especialmente frustrado por las pausas en el juego que se producen cuando un equipo va ganando, lo que sugiere que el tiempo real de juego se reduce considerablemente. Hurzeler dejó claro que cree que el valor del entretenimiento para los aficionados se ve comprometido por estas demoras tácticas. Afirmó: «Nadie lo reconoce, pero cuando el Arsenal tiene un córner y va ganando, a veces tarda más de un minuto en sacarlo. Por lo tanto, tenemos que establecer reglas claras, porque al final tenemos un tiempo de juego natural de 50 minutos en lugar de, a veces, 65 minutos».
Una diferencia enorme en el análisis
Las frustraciones de Hurzeler están respaldadas por datos, y el entrenador de los Seagulls señala que las discrepancias en el tiempo de juego activo en toda la liga son sorprendentes. Argumenta que los aficionados merecen un producto consistente, independientemente de los equipos que compitan o de cómo decida gestionar su ventaja un equipo. «El juego está cambiando mucho si no hay un tiempo de juego natural para todos los partidos. Lo analizamos y la diferencia es enorme», continuó Hurzeler. «Opino que todos los aficionados que pagan mucho dinero para ver nuestros partidos deberían ver el mismo tiempo de juego natural. Quieren ver un evento futbolístico, no quieren ver quizá 50 minutos de partido y 40 minutos en los que no se juega».
- AFP
Adaptarse al clima actual
Aunque el técnico alemán aboga por que las autoridades intervengan y endurezcan la normativa, también es lo suficientemente pragmático como para saber que, mientras tanto, sus jugadores deben lidiar con la realidad del fútbol de élite moderno. El Brighton no puede permitirse ser víctima de las mismas tácticas que critica su entrenador. Reconoció la importancia de estos momentos y afirmó: «No vamos a cambiar estas reglas de inmediato, por lo que sabemos lo importantes que son las jugadas a balón parado. Siempre digo que pueden cambiar el rumbo del partido, así que tenemos que utilizarlas también, ser muy eficaces a la hora de marcar goles, más eficaces a la hora de crear ocasiones a partir de saques de esquina y tiros libres, y tratar siempre de defenderlas bien».
Tanto los aficionados como los observadores seguirán ahora de cerca el arbitraje de las jugadas a balón parado del Arsenal durante el encuentro del miércoles en el Amex. Con la lucha por el título cada vez más reñida y Hurzeler dejando claras sus opiniones, esta batalla de ingenio entre el entrenador más joven de la liga y el experimentado Arteta promete ser una lección magistral de táctica. Queda por ver si la Premier League atenderá su petición de «reglas claras», pero el entrenador del Brighton se ha asegurado de que cada segundo que pase en un córner será contado por la afición local.
Anuncios