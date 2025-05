¡Ten cuidado con lo que deseas, Ruben Amorim! El entrenador del Manchester United ha llevado a los Red Devils hacia atrás y debería tener cuidado al decirle a Sir Jim Ratcliffe que sea 'valiente' este verano

Los Diablos Rojos están en una peor posición en la Premier League que cuando el portugués asumió, y sus comentarios negativos no ayudan su causa.

El domingo debería haber sido un día para saborear para los aficionados del Manchester United. Old Trafford estuvo iluminado por un sol radiante, el estadio acababa de disfrutar de una de sus mejores ocasiones en tiempos recientes con la victoria de remontada sobre el Athletic Club y todos esperaban con ansias la final de la Europa League. Más aún, delante del United estaba un equipo al que no habían perdido en casa en 18 años y que había tenido una temporada incluso peor que la suya.

Pero West Ham tuvo demasiado para los Diablos Rojos, y parecía que todo fue demasiado para Ruben Amorim, quien no trató de ocultar su desprecio por los jugadores del United en una franca y condenatoria conferencia de prensa posterior al partido. Después de hablar abiertamente en su primer par de semanas como entrenador, desde llamar a su equipo el peor en la historia del club y hacer comentarios impactantes sobre Antony y Marcus Rashford, había una sensación en las últimas semanas de que Amorim se había calmado. Sus conversaciones con los medios se habían convertido en eventos normales en lugar de espectáculos de gran magnitud. Pero el domingo, estaba enfadado como nunca y no iba a soportarlo más.

En una demostración sin aliento, Amorim criticó a sus jugadores por no mostrar suficiente urgencia al defender su área o al atacar. Declaró que el United había perdido la sensación de que eran un gran club ya que estaban tan dispuestos a aceptar la derrota. Instó al club a ser "realmente fuerte, ser valiente en el verano", lo que fue una súplica velada a Sir Jim Ratcliffe para que le permitiera renovar la plantilla. Y advirtió que si las cosas no mejoraban la próxima temporada, podría tener que renunciar. Eso es, si no es despedido primero.

La diatriba planteó la pregunta: ¿Es capaz Amorim de tener éxito en el United o se irá antes de fin de año y se convertirá en la séptima víctima de la era posterior a Sir Alex Ferguson?