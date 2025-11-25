La suspensión de la sanción de Cristiano Ronaldo 'es una burla al juego' mientras que la FIFA es criticada por 'doblar las reglas' para CR7

Cristiano Ronaldo fue expulsado contra la República de Irlanda - la primera tarjeta roja de su carrera internacional - inicialmente parecía seguro que desencadenaría una sanción de varios partidos que afectaría los primeros encuentros de Portugal en la Copa del Mundo 2026. Después de que el VAR convirtió su tarjeta amarilla en una roja directa por dar un codazo a Dara O'Shea fuera del balón, los precedentes disciplinarios sugerían una suspensión mínima de dos o tres partidos por conducta violenta. En cambio, el comité disciplinario de FIFA redujo las consecuencias inmediatas, dictaminando que la infracción de Ronaldo resultaría en solo una suspensión de un partido, que ya ha cumplido, mientras que colocó otros dos partidos en una sanción suspendida válida por los próximos 365 días.

La indulgencia inesperada ha causado una oleada de críticas, sobre todo porque el incidente no involucró ningún intento de jugar el balón y se produjo en medio de enfrentamientos previos entre los mismos dos jugadores. Aunque Portugal ganó por 9-1 contra Armenia sin él, muchos observadores creían que Ronaldo se perdería al menos un partido en la Copa del Mundo debido a la gravedad del codazo. En cambio, será elegible para el partido inaugural de Portugal en el torneo, una decisión que algunos sienten socava los estándares disciplinarios aplicados a otros jugadores en situaciones similares.

El fallo se ha atribuido en parte al historial internacional limpio de Ronaldo y al hecho de que esta fue su primera tarjeta roja a nivel de equipo nacional. No obstante, la decisión ha desatado un amplio debate sobre la consistencia, la transparencia y si el organismo rector ha actuado en los intereses más amplios de la equidad o el atractivo comercial.