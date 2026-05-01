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Rian Rosendaal

Traducido por

Surge una curiosa anécdota sobre Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich

Bundesliga
M. Olise
Reading
Bayern Múnich

Un antiguo entrenador de las categorías inferiores de Michael Olise revela las prácticas poco habituales que solía llevar a cabo el extremo del Bayern de Múnich en su juventud.

«Cada mañana, al llegar al campo de entrenamiento, Michael estaba en su coche, profundamente dormido», recuerda Mark Bowen, quien lo dirigió en sus inicios como profesional en el Reading, en el programa Bolzplatz de la ZDF.

  • De adolescente, Olise acababa de debutar en el primer equipo de un club de la entonces segunda división inglesa. El delantero seguía viviendo con su familia en Londres y cada mañana atravesaba el denso tráfico capitalino para llegar a tiempo a Reading.

    «No quería quedarse atrapado en un atasco ni pasar demasiado tiempo en el coche. Salía sobre las 5:30 para llegar a tiempo al entrenamiento», recuerda Bowen, hoy director técnico del Forest Green Rovers de la quinta división inglesa. «Lo curioso era que, al llegar al campo, se quedaba dormido al volante».

    A las nueve, cuando empezaba el entrenamiento, los jugadores más veteranos me preguntaban: “¿Dónde está Michael? ¿Por qué llega tarde?”. Yo respondía: “Llega tarde, pero mientras vosotros dormíais, él ya estaba en el aparcamiento”. Era solo un chico y se quedaba dormido; teníamos que despertarlo golpeando en la ventana antes del entrenamiento”, recuerda Bowen.

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    Olise jugó un breve periodo en la cantera del Arsenal antes de fichar por el Chelsea, donde permaneció siete años. A los catorce, el Chelsea lo dejó marchar y él firmó por el Manchester City, aunque solo permaneció allí un año.

    A los 15 años llegó al Reading y, en menos de dos, debutó con el primer equipo. Su mentor, Bowen, aún se pregunta: «¿Por qué acabó en el Reading tras pasar por esos clubes de primera línea?». «Quizá esos clubes vieron su confianza como un punto negativo y pensaron que debería ser más modesto».

    Con Bowen, Olise se hizo imprescindible en el Reading y en 2021 fichó por el Crystal Palace, donde se consolidó en la Premier League. En 2024 el Bayern pagó 53 millones de euros por el internacional francés, una cifra que ya ha amortizado. En el campeón alemán Olise se ha erigido como uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Recientemente brilló en el duelo estelar contra el París Saint-Germain, que terminó 5-4 a favor de los franceses. Con 24 años, esta temporada lleva 20 goles y 29 asistencias en 47 partidos.


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