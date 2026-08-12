Supercopa de la UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECTO

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el vencedor de la Champions League y el de la Europa League. Los vigentes campeones de Europa de Luis Enrique se miden al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llega a esta cita impulsado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quiere cerrar el círculo de una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa cuentan con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al derrotar al Tottenham por 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses vencieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga).
Todos al campo a las 21:00, arbitra el somalí Omar Artan, que había sido clamorosamente excluido del Mundial a causa del visado que le negaron los Estados Unidos para entrar en el país.
PSG-ASTON VILLA 1-1
GOLES: 20' Kvaratskhelia (P)