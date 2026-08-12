Supercopa de la UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECTO

45' - Después de tantas ocasiones de cabeza, esta vez Madjo marca, con el pie, cayéndose y en pugna

41' - Otra vez Madjo de cabeza: esta vez la ocasión es fácil, y el error, grave

35' - Lo vuelve a intentar Madjo, con un derechazo con rosca al segundo palo que se marcha fuera

28' - De cabeza, el 17 añosMadjo se queda cerca del gol

20' - En la continuación de la jugada, el balón vuelve a Kvaratskhelia, que suelta un derechazo a media altura al primer palo, batiendo a Bizot, retrasado en su intento de parada

19' - Kvaratskhelia asiste a Doué, cuyo disparo desviado por un defensor es detenido por Bizot

13' - Un derechazo desde fuera del área de Kamara se marcha fuera por poco

11' - Disparo altísimo de Vitinha desde lejos