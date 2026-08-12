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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Supercopa de la UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECTO

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Supercopa

El duelo entre los campeones de la Champions League y de la Europa League

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el vencedor de la Champions League y el de la Europa League. Los vigentes campeones de Europa de Luis Enrique se miden al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llega a esta cita impulsado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quiere cerrar el círculo de una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa cuentan con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al derrotar al Tottenham por 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses vencieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga).


Todos al campo a las 21:00, arbitra el somalí Omar Artan, que había sido clamorosamente excluido del Mundial a causa del visado que le negaron los Estados Unidos para entrar en el país.


PSG-ASTON VILLA 1-1

GOLES: 20' Kvaratskhelia (P)

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    45' - Después de tantas ocasiones de cabeza, esta vez Madjo marca, con el pie, cayéndose y en pugna

    41' - Otra vez Madjo de cabeza: esta vez la ocasión es fácil, y el error, grave

    35' - Lo vuelve a intentar Madjo, con un derechazo con rosca al segundo palo que se marcha fuera

    28' - De cabeza, el 17 añosMadjo se queda cerca del gol

    20' - En la continuación de la jugada, el balón vuelve a Kvaratskhelia, que suelta un derechazo a media altura al primer palo, batiendo a Bizot, retrasado en su intento de parada

    19' - Kvaratskhelia asiste a Doué, cuyo disparo desviado por un defensor es detenido por Bizot

    13' - Un derechazo desde fuera del área de Kamara se marcha fuera por poco

    11' - Disparo altísimo de Vitinha desde lejos

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitina, Zaire-Emery; Akliouche, Doué, Kvaratskhelia. Ent.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo. Ent.: Emery


    ÁRBITRO: Artan (Somalia)

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

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