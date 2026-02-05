Getty
"Sueño hecho realidad" - Excompañero respalda a David Beckham como futuro propietario del Manchester United
Beckham, entre Messi en Miami y Neville en Salford
Beckham formó parte del grupo propietario del Inter Miami desde que el club nació como franquicia de expansión en 2013. Las condiciones del acuerdo que lo llevó a LA Galaxy en 2007 incluyeron la posibilidad de fundar un nuevo equipo en Estados Unidos a un costo reducido.
Los avances en el sur de Florida han sido notables, y la llegada de Lionel Messi —ocho veces ganador del Balón de Oro— en 2023 aceleró ese crecimiento. El argentino fue clave en la conquista de los históricos títulos de la Leagues Cup y la MLS Cup, y actualmente tiene contrato vigente hasta 2028.
Además, Beckham también es copropietario del Salford City junto a Gary Neville, tras haberse sumado anteriormente a un consorcio integrado por otros miembros de la legendaria ‘Class of 92’. Su implicación en Salford podría incluso acercarlo aún más a sus raíces en Manchester, si en el futuro se abren oportunidades para involucrarse con el United.
¿Futuro propietario del Manchester United? Beckham recibe respaldo para cumplir el sueño
Brown, quien compartió vestidor con Beckham antes de que el ex capitán de Inglaterra fichara por el Real Madrid en 2003, considera que su antiguo compañero aprovecharía cualquier oportunidad de regresar al ‘Teatro de los Sueños’.
En declaraciones a BettingLounge, Brown afirmó: “¿Podría Becks volver algún día al United como propietario? Lo que ha hecho en el Inter Miami ha sido fantástico. Ha atraído a grandes jugadores y ahora están reconstruyendo el equipo para seguir creciendo y convertirse en una marca global. En ese sentido, lo ha hecho de manera brillante.
“El Manchester United es un caso distinto. El Inter Miami es un club joven que todavía necesitaba darse a conocer en el mundo. No creo que nadie piense que el United necesite presentación alguna. ¿Pero Becks de vuelta en el United? Sería un sueño hecho realidad si llegara a suceder, aunque creo que Sir David tiene bastante trabajo entre manos en este momento”.
Lo que Beckham ha dicho sobre el regreso a Old Trafford
Actualmente, el Manchester United opera bajo el control de la familia Glazer y el esquema de copropiedad de INEOS, encabezado por Sir Jim Ratcliffe. Sin embargo, el malestar entre los aficionados no ha tardado en hacerse notar, con crecientes muestras de decepción hacia ambos en los últimos tiempos.
Ya en 2023, Beckham abordó el tema en una entrevista con The Athletic cuando se le preguntó por la gestión de los Glazer —quienes han tenido dificultades para ganarse el respaldo de la afición durante su mandato— y la necesidad de un posible cambio:
“Quienquiera que dirija tu club, quieres que sea alguien apasionado, implicado, que tome las decisiones correctas, que traiga a los jugadores adecuados y que invierta en la institución.
“El club necesita inversión, ya sea en las instalaciones de entrenamiento, en el estadio o en el equipo. Este tipo de grandes proyectos deben llevarse a cabo y los cambios tienen que llegar, especialmente cuando ves lo que están haciendo clubes como el Manchester City.
“Una vez que pierdes a los aficionados, especialmente en un club como el Manchester United, es muy difícil recuperarlos. Evidentemente, ellos (los Glazer) han conseguido mucho y, desde el punto de vista financiero, el hecho de que estemos hablando de las cifras que rodean una posible venta del United demuestra el éxito que han tenido. Pero hace falta un cambio. Todos lo vemos, todos lo sabemos”.
Beckham también fue cuestionado sobre una eventual implicación personal con los Red Devils: “Ahora mismo tengo muchas cosas en marcha y mi enfoque ha estado totalmente en Miami y en mis negocios. No me han contactado, pero cualquier tipo de implicación con el Manchester United significaría muchísimo para mí en el futuro. Aunque, quién sabe…
“Veremos qué sucede en las próximas semanas o meses. Ojalá se tome una decisión y, si estoy involucrado de alguna manera… y si no, seguiré siendo un aficionado del United y haré lo mismo que todos los demás: presentarme y apoyar a nuestro equipo”.
Planes de futuro: objetivos ambiciosos para el Manchester United
El Manchester United ha experimentado un notable repunte en las últimas semanas. Bajo la dirección del técnico interino Michael Carrick —quien tomó las riendas tras la destitución de Ruben Amorim— el equipo ha encadenado tres victorias consecutivas de alto impacto frente al Manchester City, el Arsenal y el Fulham.
En paralelo, el club trabaja en ambiciosos planes de futuro tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se contemplan importantes inversiones de cara al mercado de fichajes del verano de 2026, mientras continúa el debate en torno a la construcción de un imponente nuevo estadio.
