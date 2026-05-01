Su exequipo le quiere: ¿perderá el VfB Stuttgart a una gran promesa antes de su debut?

Darvich aún no ha debutado con el primer equipo, así que crecen las especulaciones sobre una posible salida pese a que su contrato dura hasta 2029. Según Sky, los responsables del VfB y el jugador se reunirán pronto para aclarar su futuro. De no llegar a un acuerdo, se aceleraría su traspaso; el Stuttgarter Nachrichten ya mencionó una posible cesión.

Un regreso al SCF tendría una gran carga emocional para Darvich, quien nació en Friburgo y se formó en las categorías inferiores del club entre 2017 y 2023. En verano de 2023, el Friburgo le ofreció al entonces campeón de Europa sub-17 —que meses después también ganaría el Mundial sub-17 con Alemania— la opción de jugar en el filial, entonces en la 3.ª Liga.

Sin embargo, la oferta del Barcelona le sedujo y fichó por el club español. Allí ganó experiencia en amistosos con el primer equipo junto a Robert Lewandowski, pero en los partidos oficiales siempre jugó con el filial en la tercera división española. Como sus minutos disminuyeron hacia el final de la temporada 2024/25, el verano pasado decidió volver a Alemania y fichar por el VfB.



