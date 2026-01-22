Steven Gerrard insta a Arne Slot a "dejar de mencionar" los bloqueos bajos después de que el entrenador del Liverpool revele una excusa por la inconsistencia de los Reds
La falta de consistencia de Liverpool tras un gasto récord
El Liverpool se alzó con la gloria del título de la Premier League la pasada temporada, con Slot burlándose de aquellos que habían cuestionado si podría asumir el vacío creado por la salida de Jürgen Klopp. Se invirtió mucho dinero en el verano de 2025 en un intento de crear una nueva dinastía en Merseyside.
Poco retorno de esa inversión récord se ha visto, con jugadores como Alexander Isak y Florian Wirtz sin lograr el impacto deseado. Como resultado, los campeones reinantes de Inglaterra se encuentran ahora en una batalla por los puestos entre los cuatro primeros.
Siguen compitiendo por la gloria continental en la Liga de Campeones, con una victoria de 3-0 sobre el Marsella en su última salida europea, pero continúan las preguntas sobre su forma doméstica.
- Getty
Slot explica por qué el Liverpool tiene dificultades contra ciertos equipos
Marseille dio espacio a Liverpool para trabajar, ya que Roberto De Zerbi es un entrenador orientado al ataque, con Slot diciendo a TNT Sports después por qué los Reds parecían un equipo diferente al que se esforzó para empatar 1-1 contra el Burnley, amenazado por el descenso: “Nuestra razón por la que somos inconsistentes, si quieres llamar inconsistente a 13 partidos sin perder, y eso tiene todo que ver con nosotros luchando contra bloques bajos.
“Sé muy bien por qué no somos consistentes y eso tiene principalmente que ver con cuando un juego es más abierto, cuando las tácticas están involucradas, cuando los jugadores pueden jugar a través de las líneas, cuando pueden mostrar qué tan buenos son. Eso es un juego completamente diferente que contra el bloque bajo. Necesitas una calidad completamente diferente contra el bloque bajo, no tiene tanto que ver con lo que preparas antes del juego. Simplemente tienes la pelota mucho.
“Cuál es la importancia de enfrentar un bloque bajo, y no puedes compararlo con un juego como el de esta noche, con ambos equipos queriendo jugar desde atrás, donde ambos equipos quieren presionar. Y cada partido que hemos jugado esta temporada cuando esta fue la situación hemos jugado partidos muy buenos – sí perdimos en Man City y Chelsea, pero en muchos de estos juegos obtuvimos resultados.”
Gerrard pide a Slot encontrar respuestas a las preguntas del Liverpool
La leyenda de los Reds, Gerrard, no acepta esa excusa de Slot, y se le recuerda al entrenador de Liverpool que es su trabajo resolver problemas. El ex capitán de Inglaterra dijo a TNT Sports: “Estoy muy contento por él. No puede ser fácil cuando estás bajo esa presión. Sus tácticas fueron perfectas esta noche. Se merece mucho elogio y reconocimiento.
“Tiene que dejar de mencionar los bloques bajos. Los bloques bajos han estado sucediendo en Liverpool desde que yo jugaba y muchos, muchos años antes de mí. Así son las cosas, los equipos van a hacer todo lo posible para detener a Liverpool.
"La clave es encontrar soluciones. Tienes a los jugadores. Entonces convertirás los partidos con bloques bajos en victorias en lugar de empates. No va a cambiar. En ocasiones se enfrentarán a un bloque bajo contra Bournemouth el fin de semana. Tienen que ser despiadados y los grandes jugadores tienen que dar un paso al frente y anotar los goles para ganar los partidos.”
- Getty
Batalla por los cuatro primeros: Liverpool invicto en 13 partidos en todas las competiciones.
Como señaló Slot, el Liverpool ha estado invicto en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones - con esa racha que se remonta a una derrota 3-1 a manos de los gigantes holandeses PSV el 26 de noviembre. Sin embargo, los Rojos no han sido completamente convincentes.
Están mirando por encima del hombro en la carrera por los lugares de la Liga de Campeones, con el equipo de Slot solo un punto por delante de los viejos adversarios Manchester United - que están en quinto lugar. El grupo perseguidor se está acercando detrás de ellos, siendo imperativo que se consiga un resultado positivo al viajar a Bournemouth el sábado.