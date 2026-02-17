Steve McClaren revela qué provocó el «enfrentamiento» entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag en el Manchester United

McClaren, que trabajó junto a Ten Hag tras haber pasado un tiempo en Old Trafford como mano derecha de Sir Alex Ferguson, contó en el podcast The Good, The Bad & The Football cómo la tensa relación entre Ronaldo y su entrenador en Manchester acabó rompiéndose: «Hubo muchas disputas en el campo de entrenamiento. Había mucho de "todo lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto". Así era el estilo de entrenamiento de Erik: Ronnie, este es tu trabajo.

Solía decirle a Ronnie: "Todo lo que él [Ten Hag] quiere que hagas es que seas el primer presionante, que hagas una carrera, que hagas dos carreras y, tal vez, una tercera, si te apetece. Y luego, que te recuperes en el centro, por si ganamos el balón, y entonces podamos pasártelo. Eso es todo lo que quiere que hagas. Si no puedes hacerlo, no jugarás. O si no quieres hacerlo, no puedes jugar. Vale, o él [Ten Hag] no te elegirá. Te lo digo, no te elegirá».

«No es como creo que harían otras personas, y esa es la diferencia, otras personas lo harían. Pero Erik dijo: «No, yo voy a hacerlo, y él [Ronaldo] tiene que hacerlo, si no, no juega». Fue una pequeña pelea. No una pelea, sino un enfrentamiento, y ¿quién iba a ganar? Erik se mantuvo firme. Creo que la mayoría de los entrenadores se adaptarían a eso. Algunos entrenadores son así. Pero él se mantuvo firme».