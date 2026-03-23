La aventura de Roberto Donadoni en el banquillo del Spezia ha llegado a su fin. El cese ya es oficial: «El presidente Charlie Stillitano comunica que, tras una reunión sincera y constructiva con el entrenador Roberto Donadoni, en presencia del propietario del club, Thomas Roberts, se ha llegado a una decisión plenamente compartida, tomada de mutuo acuerdo entre las partes, por el bien del club y del equipo. —se lee en el comunicado—. Por lo tanto, se ha llegado a una separación de mutuo acuerdo que subraya la relación de estima recíproca que va mucho más allá de los aspectos deportivos. El club desea agradecer al entrenador Donadoni y a su cuerpo técnico la seriedad, la profesionalidad y el compromiso demostrados desde su llegada al Golfo de los Poetas y les desea lo mejor en lo personal y en lo profesional».
AFP
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Spezia: se confirma la marcha de Donadoni. Vuelve D'Angelo
El regreso del ángel
El Spezia ocupa actualmente el penúltimo puesto de la clasificación de la Serie B, a un punto de la zona de play-out y a cuatro de la zona de permanencia, cuando aún quedan seis partidos por disputar. Bajo la dirección de Donadoni, los ligurios han sumado 23 puntos en veintiún partidos. Luca D'Angelo ha sido elegido como sustituto.