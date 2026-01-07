Getty Images Entertainment
'Soy más raro que la mierda' - Lionel Messi se sinceró sobre su vida en casa con su esposa Antonela Roccuzzo y admite que fue a terapia en Barcelona
Messi valora su privacidad
El internacional argentino es posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos, pero para alguien que atrae tanta atención, el jugador de 38 años siempre se ha mostrado como una persona tímida y reservada, ansiosa por evitar ocupar demasiados titulares. Y cuando su trabajo está hecho en el campo de fútbol, el ex astro del Paris Saint-Germain busca un mínimo de normalidad.
Dijo en julio de 2025: "Obviamente, cuando entro en mi casa, con mi familia, trato de ser un padre normal, un esposo normal, como cualquier otra persona, asumiendo las responsabilidades que todos tenemos, como padre, como esposo, y ser una persona normal. Estoy más allá de todo lo demás que me sucede —la fama [y] el reconocimiento— que pueda tener afuera. Dentro de mi casa, soy una persona muy normal, como cualquier otra. Disciplino a los niños, pongo límites, juego y comparto con ellos, con mi esposa y llevo una vida muy normal también."
A Messi 'le gusta estar solo'
En una entrevista con el canal argentino, Luzu, Messi reveló que no hay nada que le guste más que disfrutar de un tiempo a solas, especialmente después de pasar un período agotador con sus hijos. El ganador de la Copa del Mundo 2022 también admitió que es un poco raro.
Él dijo, vía Marca: "Soy más raro que la mierda. Realmente me gusta estar solo, disfruto estar solo. El desorden en casa con los tres niños corriendo por todas partes termina saturándome y me gusta un momento de soledad. Soy muy estructurado, si tengo el día organizado de cierta manera y en el medio pasa algo que me cambia todo."
Cuando le preguntaron qué cosas le hacían sentir extraño, él dirigió la pregunta a su pareja.
"Antonella puede decir muchas más cosas que yo, depende de mi estado de ánimo en muchas cosas, en pequeñas tonterías," dijo.
Messi habla sobre la terapia en Barcelona
Messi se convirtió en un fenómeno mundial cuando alcanzó la fama en Barcelona, ganando múltiples Ligas de Campeones, La Ligas y Balones de Oro, entre otros trofeos. Pero toda esa fama, presión y atención le afectaron mientras intentaba adaptarse al estrellato.
Él añadió: "Ahora no hago terapia. En ese momento lo hice, en Barcelona. Soy mucho de comerme las cosas yo mismo, de guardarme los problemas. Cambié mucho. En el deporte, hablo mucho con mi papá. En ese sentido, siempre fue mi viejo. Terminaba con mi viejo y le escribía. En el día a día, con mi familia. Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. Cuando los niños están corriendo por la casa, hay mucho ruido."
¿Qué sigue para Messi?
A medida que avanza el 2026, Messi tiene sus miras puestas en tener otra temporada exitosa en Miami después de su primer triunfo en la MLS Cup, mientras trata de ayudar a Argentina a defender su corona de la Copa del Mundo, esta vez en América del Norte. El contrato de Messi en Miami dura hasta 2028, y tienen previsto comenzar su campaña 2026 como visitantes ante LAFC el 22 de febrero.
