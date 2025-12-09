FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Thomas Hindle

‘Puedes hacer lo que quieras’: el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA se convirtió en una oda divisiva a Donald Trump, no en una celebración del fútbol

El sorteo de la Copa del Mundo, que se supone es una celebración del fútbol, en cambio se convirtió en un tributo a Donald Trump.

WASHINGTON - Donald Trump podía hacer lo que quisiera, o al menos eso fue lo que Gianni Infantino le dijo. 

Esa interacción, que no duró más de 10 segundos mientras Trump alteraba claramente el programa durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, resumió la desconcertante ceremonia. Infantino trató de dirigir al Presidente a través del escenario de cierta manera. Trump tomó una ruta diferente. Ya sea como una demostración de poder o simplemente un malentendido de las indicaciones, el Presidente de la FIFA lo permitió. 

"Señor Presidente, por aquí, por aquí. Oh, por aquí, puede hacer lo que quiera", dijo Infantino, permitiendo a Trump ser el protagonista de su propia fiesta. 

Pero un sorteo se supone que debe ser algo completamente diferente, no un escenario para un solo hombre.

Se supone que nos hace olvidar lo malo - sportswashing, explotación, y las incómodas tensiones políticas entre países que pronto se enfrentarán. 

En cambio, fue una representación imperfecta e inexacta de lo que debería ser una Copa del Mundo. Desde el punto de vista de un romántico del fútbol sin esperanzas, se trata de unirnos, celebrar las diferencias, y mostrar a la élite mundial. Este sorteo trató sobre el excepcionalismo de un país y, más específicamente, de un hombre, lo cual pierde el sentido por completo. Lo que debería haber sido la parte divertida se convirtió en un extraño homenaje a un hombre, y eso no es de lo que debería tratarse un sorteo de la Copa del Mundo, ni un torneo en sí.

Y todos lo sabían. 

"No, no me gusta, pero podríamos haberlo hecho como, sin todo esto. No lo necesito. Pero, por supuesto, es un gran escenario y es un gran entretenimiento. Estaba muy consciente de que hoy no se trata de un profundo entendimiento del fútbol," dijo el entrenador de Inglaterra Thomas Tuchel a los periodistas.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    El circo

    Todo comenzó, por supuesto, con Infantino. El italiano de 55 años intentó ser el animador en una sala llena de ejecutivos, entrenadores, celebridades y dignatarios. A veces fue exagerado, pero era justificable desde su punto de vista. 

    "Porque estamos en América, necesitamos hacer un espectáculo", dijo. 

    Era el Infantino-fest 3000. Usó su frase favorita, que el Mundial sería como '104 Super Bowls'. Luego dirigió la sala en cánticos de "EE.UU.", "Canadá" y "México." 

    Esa fue una de las pocas veces que dio igual atención a los tres anfitriones. Aparte de ese momento, hubo poca discusión sobre lo que esto significaba para los "otros" dos hogares del torneo. 

    El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, ciudadano estadounidense que una vez fue entrenador asistente del USMNT, admitió que no estaba sorprendido. 

    "Fue mucha pompa y circunstancia, y como dijeron, muy americano, muy americano, hacerlo de esa manera", dijo Marsch. 

    Hubo poca mención de México, y una breve palabra para Canadá. De lo contrario, fue un evento construido enteramente alrededor de Trump. 

    El Presidente, mientras tanto, tuvo la oportunidad de mostrar su conocimiento futbolístico. Trump, supuestamente un fanático masivo del fútbol, dijo que 'asumía' que Pelé "fue uno de los grandes".

    Después, se unió a la broma en curso que Infantino, un cómico de pie para la eternidad, había impulsado, sugiriendo que EE.UU. debería conformarse con el resto del mundo, dejar de usar la palabra 'soccer' y 'crear otro nombre para la NFL.' 

    Muy pocos se rieron.

    • Anuncios
  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    El Premio de la Paz de la FIFA…

    Y entonces llegó el momento de Trump. Vale la pena reconocer, primero, que este es un Mundial que tendrá tres anfitriones, incluso si el fútbol estadounidense dijo tan tarde como 2016 que quería organizar el torneo solo. Claro, EE.UU. albergará 78 de los 104 partidos, incluida la final. Este evento también se realizó en el Kennedy Center, supuestamente debido a su proximidad con la Casa Blanca. Esto se siente como el torneo de Estados Unidos. Pero el Primer Ministro de Canadá y el Presidente de México también estuvieron presentes. Esto debería pertenecer a las tres naciones. 

    Sin embargo, Trump se fue solo por un tiempo. La FIFA anunció que entregaría su premio inaugural de paz el 4 de noviembre. Algunos dentro de la organización supuestamente ni siquiera sabían que se otorgaría. Pero no tardó mucho en averiguar que se entregaría al Presidente. El 5 de noviembre, Infantino describió la premisa del premio: 

    "El Premio de la Paz de la FIFA… reconocerá los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a las personas, brindando esperanza a las generaciones futuras," dijo a través de Instagram. 

    Para definir aún más lo pacífico que era el premio, esa noción fue reforzada por un video que lo presentaba. 

    "A lo largo de la historia humana, un llamado a la paz ha resonado a través de generaciones y civilizaciones," comenzó. 

    "El premio inaugural de la paz se presenta en nombre de los miles de millones de personas que aman este juego y aman la paz," continuó. "En este espíritu, reconocemos a un líder dinámico que ha participado en esfuerzos diplomáticos que crearon oportunidades para el diálogo, la desescalada y la estabilidad, y que ha defendido el poder unificador del fútbol en el escenario mundial. El premio inaugural de la paz de la FIFA 2025 es entregado con orgullo al Presidente de los Estados Unidos de América... Donald J. Trump." 

    Y entonces apareció. 

    Infantino le dio una introducción elogiosa y le entregó una medalla ostentosa y reluciente. Trump no esperó a que se la presentaran, y de inmediato se la puso. 

    "La voy a usar ahora mismo," dijo mientras se la colocaba alrededor del cuello. 

    "La puedes usar donde quiera que vayas," respondió Infantino.

  • Trump premio pace FIFAGetty Images

    La realidad subyacente

    Y luego Trump comenzó a predicar. Fue un confuso trabajo de autopromoción. Habló durante dos minutos. Primero, enumeró sus logros: sus esfuerzos por la paz, las guerras que afirmó haber detenido, los alto el fuego de los que aseguró ser el único responsable. Luego, elogió a Infantino por sus esfuerzos en la venta de entradas, convenientemente ignorando el hecho de que los precios se han disparado en el mercado de reventa, convirtiendo el torneo de 2026 en el Mundial más caro de la historia. 

    Después de eso, aseguró al mundo que Canadá y Estados Unidos tienen una excelente relación, algo que contradice comentarios bien conocidos del presidente durante el último año

    La dura realidad es que el espectáculo en el escenario no reflejaba el panorama geopolítico más amplio. Irán amenazó con boicotear el evento después de que a miembros de su delegación se les negaran visas. Haití está entre varios países cuyos ciudadanos enfrentan políticas de viaje restrictivas hacia los Estados Unidos. Mientras tanto, Human Rights Watch ha pedido a la FIFA que “actúe en materia de derechos humanos” antes del torneo de 2026, incluso sugiriendo que se considere la reubicación si no se garantizan las protecciones bajo las políticas de inmigración actuales de EE.UU.

    De alguna manera, refleja de cerca las preocupaciones sobre derechos humanos que se plantearon antes del Mundial de 2022. En ese entonces, Infantino abordó las violaciones de derechos humanos en Catar señalando que él sabía lo que era enfrentar discriminación porque los niños solían burlarse de él por tener el cabello rojo.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    Un empate desconcertante

    El resto fue profundamente desconcertante. La FIFA reunió a una serie de grandes nombres para involucrarse. Matthew McConaughey apareció en un sketch no muy divertido para dar a Rio Ferdinand algunos consejos sobre cómo liderar un sorteo de la Copa del Mundo (pasando por alto el hecho de que él mismo nunca ha presentado un sorteo para un torneo importante). 

    Para el evento en sí, que no comenzó hasta una hora y 23 minutos después del inicio de la ceremonia, se presentaron el miembro del Salón de la Fama de la NBA Shaquille O'Neill, la leyenda de la NFL Tom Brady y la estrella de los Yankees Aaron Judge. Hubo una referencia a la habilidad de Brady como mariscal de campo, antes de que el gran de la NFL señalara que él 'creía en América'.

    Ferdinand bromeó que Judge, quien conectó 53 jonrones el año pasado, 'lo sacaría del parque'. Wayne Gretzky, la única presencia canadiense en el escenario, quien pasó la última mitad de su carrera jugando para equipos estadounidenses, tuvo dificultades con la pronunciación de los países, soltando la infinitamente citable 'Mac-A-Doe-ne-yah'. 

    El sorteo en sí duró unos 20 minutos. 

    "Sentí que el fútbol era segundo, y el entretenimiento era primero," dijo el entrenador de Irlanda Heimir Hallgrimsson. "He hecho algunos sorteos para Euros, para la Copa de Oro, para la Copa América, así que he hecho muchos de estos tipos de eventos. El fútbol siempre debería ser primero." 

    En un último toque, los Village People aparecieron para hacer playback de "YMCA". 

    El espectáculo cerró con Trump bailando en las vigas. El entusiasmado Presidente se había adueñado del sorteo de la Copa del Mundo. Y lo sabía también.

0