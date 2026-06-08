Sorpresa total: ¿giro inesperado en el caso de Said El Mala?

Según la prensa inglesa, Liverpool, Arsenal y los dos equipos de Mánchester siguen a El Mala, aunque no sería prioridad en la lista de fichajes de la Premier. Un traspaso dentro de la Bundesliga tampoco es probable por su coste. Bayern Múnich y BVB mostraron interés recientemente.

De momento, El Mala está vinculado al Colonia hasta 2030. Si se queda, cobrará menos que si se marcha a Inglaterra: el Brentford le ofrecería más de cuatro millones de euros al año.

Para el Colonia, retenerlo sería un golpe de genio: con 18 participaciones en goles en 34 partidos, la mayoría como suplente, fue clave para el recién ascendido la temporada pasada. Por eso se pidió su convocatoria al Mundial con Alemania, sobre todo tras la lesión de Lennart Karl. Tras la lesión de Lennart Karl se esperó su llamada, pero el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, sorprendió al convocar a Assan Ouedraogo, del RB Leipzig, y no a un sustituto directo para la banda.