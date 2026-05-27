Según el diario deportivo italiano Tuttosport, al actual capitán de la selección croata ya se le habría comunicado de forma indirecta que podría regresar a su antiguo club.
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¡Sorpresa! Luka Modric podría volver al Real Madrid
Se plantea que Modric asuma un cargo directivo o una función deportiva cerca de José Mourinho en el club de LaLiga.
Mourinho, quien ya dirigió a Modric en sus inicios en el Bernabéu, podría ser pronto su jefe directo o compañero.
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Kroos rechazó la oferta del Real Madrid
No es la primera vez que el club más laureado de la Liga de Campeones considera esta opción. Hace poco, Toni Kroos, su compañero en el centro del campo, rechazó una propuesta similar.
El informe confirma que sus días sobre el césped están contados: su contrato con el AC Milan vence en junio y, pese a una cláusula de renovación automática de un año, parece dispuesto a no usarla.
La derrota del domingo ante el Cagliari, que eliminó al Milan de la próxima Liga de Campeones, y los posteriores despidos del entrenador Massimiliano Allegri, el director deportivo Igli Tare, el director técnico Geoffrey Moncada y el director general Giorgio Furlani han sido decisivos para su decisión.
¿Un digno final de carrera para Modric?
Todo indica que el internacional, con 196 partidos, cerrará su carrera tras el próximo Mundial.
Que no le seduzcan los millones de otras ligas reafirma el carácter del Balón de Oro 2018. Es poco probable, pues, que acepte ofertas de la Major League Soccer o de la Saudi Pro League.