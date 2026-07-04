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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Sorpresa: el Liverpool escuchará ofertas por Virgil van Dijk, ya no es «intocable»

Fichajes
V. van Dijk
Liverpool
Premier League
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AC Milán

Según se informa, Liverpool consideraría ofertas por su capitán, Virgil van Dijk, quien ya no es intocable en Anfield. La decisión llega tras una decepcionante temporada en la Premier League que provocó cambios en el cuerpo técnico y lleva a la directiva a reestructurar la plantilla bajo nuevo liderazgo.

  • Van Dijk ya no es intocable en el Liverpool

    Según TEAMtalk, Liverpool ha cambiado de postura sobre Van Dijk tras una temporada frustrante en la que la campaña liguera se tambaleó y el entrenador Arne Slot abandonó el club. El defensa, de 34 años, renovó hasta 2025, pero el club se arrepiente de esas condiciones tras quedarse sin títulos. Tras las salidas de Mohamed Salah y Andy Robertson, la directiva ha informado al nuevo entrenador, Andoni Iraola, de que el capitán ya no es indispensable.



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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Amorim busca un fichaje de ensueño

    El AC Milan ha consultado a intermediarios para valorar el fichaje del veterano defensa. Según la prensa italiana, el nuevo técnico rossonero, Rubén Amorim, lo considera su prioridad en el mercado. Aunque la Liga de Arabia Saudí, la MLS y clubes turcos también muestran interés, el Liverpool no forzará la salida de su capitán, pero escuchará ofertas serias.

  • Las opciones defensivas se están agotando

    La posible marcha del defensa central se produce cuando las opciones defensivas del Liverpool ya son limitadas. Ibrahima Konaté ya ha abandonado el club y el futuro de Joe Gómez es incierto, con menos de un año de contrato. Aunque el club puede volver a fichar a Jarell Quansah en 2027, la salida de Van Dijk obligaría a buscar un sustituto de peso de forma inmediata en el mercado.

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  • Andoni Iraola LiverpoolGetty Images

    Reconstruir la plantilla es un reto.

    Iraola asume un calendario de pretemporada complejo al liderar una plantilla en transformación. Debe definir su defensa antes del cierre del mercado, pues el Liverpool visitará al Newcastle United el 23 de agosto en la Premier League.