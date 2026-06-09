¡Sorpresa! El BVB estudia un fichaje especial para Yan Couto

A principios de junio, el periodista Matteo Moretto informó que el club de la Serie A que jugará la Liga de Campeones ya negocia el fichaje de Couto. Ahora, Sky añade que, si se concreta el traspaso al equipo de Cesc Fábregas, «solo sería posible una cesión». Según Moretto, el jugador está «abierto a un cambio» y las conversaciones estarían avanzadas.

Aunque mejoró respecto a su debut, no logró afianzarse.

Su competidor, Julian Ryerson, firmó su mejor campaña con 18 asistencias en 42 partidos, cifra difícil de igualar. Los tres goles y tres asistencias de Couto resultaron insuficientes para justificar los 20 millones que el BVB pagó al Manchester City.

En la recta final de la campaña, con Niko Kovac, apenas sumó ocho minutos en ocho jornadas y se quedó en el banquillo en cinco partidos completos.