Sky informa que el Borussia Dortmund consideraría ceder al jugador de 24 años, cuyo rendimiento ha sido decepcionante esta temporada. Según la cadena, el Como 1907 quiere ficharlo, pero no puede pagar los al menos 20 millones de euros que pide el BVB.
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¡Sorpresa! El BVB estudia un fichaje especial para Yan Couto
A principios de junio, el periodista Matteo Moretto informó que el club de la Serie A que jugará la Liga de Campeones ya negocia el fichaje de Couto. Ahora, Sky añade que, si se concreta el traspaso al equipo de Cesc Fábregas, «solo sería posible una cesión». Según Moretto, el jugador está «abierto a un cambio» y las conversaciones estarían avanzadas.
Aunque mejoró respecto a su debut, no logró afianzarse.
Su competidor, Julian Ryerson, firmó su mejor campaña con 18 asistencias en 42 partidos, cifra difícil de igualar. Los tres goles y tres asistencias de Couto resultaron insuficientes para justificar los 20 millones que el BVB pagó al Manchester City.
En la recta final de la campaña, con Niko Kovac, apenas sumó ocho minutos en ocho jornadas y se quedó en el banquillo en cinco partidos completos.
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¿Se quedará Couto en el BVB si Ryerson se marcha?
La temporada empezó bien para Couto: fue titular varios partidos y progresó. Corrigió errores técnicos, mejoró su posicionamiento, ganó más duelos y mostró más físico, reduciendo su tasa de fallos. En ataque se proyectaba con frecuencia hacia el centro del área y sus centros mejoraron. Cinco de sus seis participaciones en goles llegaron en la primera vuelta.
«Estoy muy satisfecho con su evolución», dijo Kovac hace unas semanas. «Yan ha tenido mucho más tiempo de juego esta temporada que el año pasado. Julian está rindiendo muy bien, lo hace genial en ataque. Ha dado la mayoría de las asistencias. Por eso es doloroso para Yan, pero para mí es aún más bonito tener a dos buenos chicos en la banda derecha».
Las palabras de Kovac sugieren que Couto podría quedarse. Gracias a su alto promedio de asistencias, Ryerson habría despertado el interés de varios clubes de primer nivel, entre ellos el Manchester United. Según Sky, el BVB pediría al menos 30 millones de euros por el noruego.
Hace semanas, el director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, lo tachó de rumor y calificó las especulaciones sobre su salida de «tonterías». El propio Ryerson respondió a un periodista: «Eres muy listo. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no me preocupo».