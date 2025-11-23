MIRA: Son Heung-min muestra a Tottenham lo que se están perdiendo con un magnífico tiro libre en el minuto 95 del decisivo partido de playoffs de la MLS contra Vancouver Whitecaps de Thomas Müller

Emmanuel Sabbi rompió el empate para Whitecaps en el minuto 39, antes de que Mathias Laborda duplicara la ventaja al filo del descanso. Sin embargo, Son inspiró una tremenda remontada para LAFC ya que el exdelantero de los Spurs primero anotó en el minuto 60 y luego convirtió un tiro libre en el minuto 95 del partido para restaurar la paridad y llevar el partido a tiempo extra y luego a una tanda de penaltis.

Desafortunadamente, LAFC no pudo construir sobre la remontada inspirada por Son ya que perdieron 4-3 en los penaltis y quedaron fuera de la carrera por la MLS Cup, con el propio surcoreano fallando desde el punto de penalti.