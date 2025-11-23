MIRA: Son Heung-min muestra a Tottenham lo que se están perdiendo con un magnífico tiro libre en el minuto 95 del decisivo partido de playoffs de la MLS contra Vancouver Whitecaps de Thomas Müller
Son marca un impresionante gol de empate en el último minuto.
Emmanuel Sabbi rompió el empate para Whitecaps en el minuto 39, antes de que Mathias Laborda duplicara la ventaja al filo del descanso. Sin embargo, Son inspiró una tremenda remontada para LAFC ya que el exdelantero de los Spurs primero anotó en el minuto 60 y luego convirtió un tiro libre en el minuto 95 del partido para restaurar la paridad y llevar el partido a tiempo extra y luego a una tanda de penaltis.
Desafortunadamente, LAFC no pudo construir sobre la remontada inspirada por Son ya que perdieron 4-3 en los penaltis y quedaron fuera de la carrera por la MLS Cup, con el propio surcoreano fallando desde el punto de penalti.
Müller sigue en la carrera para ganar su primer título en la MLS.
Al igual que Son, Thomas Müller se mudó a la MLS este verano y se unió a Vancouver Whitecaps. El veterano delantero alemán ha aparecido en 10 partidos para el equipo de la MLS en todas las competiciones y ha proporcionado cuatro asistencias. Müller ahora apuntará a llegar hasta el final y conquistar la MLS Cup en su temporada de debut. Los Whitecaps se enfrentarán al ganador del enfrentamiento entre San Diego y Minnesota United FC en las finales de la Conferencia. En la Conferencia Este, el Inter Miami de Lionel Messi también ha alcanzado la fase de los últimos cuatro.
¿Son dejará LAFC este invierno?
Ha habido especulaciones sobre el futuro de Son en la MLS, con algunos informes que afirman que podría salir cedido en el mercado de transferencias de enero, pero el estrella surcoreano desestimó esos rumores recientemente, como le dijo a TB Chosun: "Nunca he hablado con ningún club sobre un movimiento invernal. Ese tipo de conversación es simplemente falsa. Para mí, mostrar respeto a mi club y darlo todo donde juego, eso es lo que más importa. Eso no cambiará. No dejaré LAFC este invierno, ni nunca, mientras esté aquí. Respeto profundamente a este club. Mientras lleve este escudo, no habrá tal cosa como una cesión o un traslado. Nunca."
Agregó: "Sé que los aficionados se confunden cuando los rumores vuelan. Pero esas historias no son ciertas. Y honestamente, podría ser una falta de respeto con mi equipo incluso hablar de esa manera. Amo este club, y tengo un gran respeto por todos aquí."