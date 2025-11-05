Son Heung-Min y Denis Bouanga: ¿dónde se sitúan entre los mejores dúos en la historia de la MLS?

La Major League Soccer se basa en el poder de las estrellas, pero no siempre de manera individual. A veces, las estrellas se alinean —literalmente en este caso— para crear algo aún más grande. A lo largo de la historia de la liga, se han formado auténticas dinastías a partir de parejas de alto perfil, tándems que han liderado algunos de los mejores equipos de todos los tiempos.

Desde los primeros años de la MLS, varios de los equipos históricos han contado con dos atacantes dinámicos al frente. Y ahora podríamos estar presenciando el surgimiento de otra dupla que revolucione la liga. Son Heung-Min y Denis Bouanga están dejando su marca en la MLS, y no solo en la temporada regular. Recientemente, Austin FC fue víctima del nuevo dúo de LAFC, que combinó dos goles y tres asistencias en una victoria de playoffs por 4-1 el domingo.

Como todos los grandes dúos, Son y Bouanga muestran una química natural, pero también son peligrosos de manera individual. Son, por supuesto, ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores extremos del mundo. Bouanga, por su parte, ha florecido convirtiéndose en uno de los goleadores más temibles de la liga, capaz de intimidar defensas mucho antes de que llegara su compañero surcoreano.

GOAL echa un vistazo a los grandes dúos de todos los tiempos en la MLS.

