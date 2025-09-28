Getty
Son Heung-Min brilla con LAFC mientras los fans del Tottenham lamentan su partida
Son disfruta de la nueva vida en la MLS con LAFC
Las actuaciones de Son han reavivado el debate entre los aficionados del Tottenham, que consideran que el delantero estaba limitado bajo el sistema de Ange Postecoglou antes de ser vendido este verano. En la MLS, el surcoreano de 33 años parece rejuvenecido: anota desde jugadas abiertas, tiros libres y contraataques mientras lidera a LAFC en la lucha por el título. Su arranque explosivo ha recordado a los fans su mejor versión en la Premier League, demostrando que todavía tiene mucho que ofrecer al más alto nivel.
Aficionados del Tottenham molestos por la salida de Son este verano
El usuario @WorldofHotspur escribió:
"Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: Son Heung-min, incluso en declive, representaba una amenaza de gol mucho mayor que Tel, Odobert, Johnson, Richy, e incluso Kudus y Xavi, basándonos en esa evidencia. Nunca debieron haberlo vendido sin un reemplazo adecuado."
Por su parte, @Ivyjhs agregó:
"Diferente rol, así de simple. LAFC usa a Son para anotar —obviamente, es el mejor finalizador—. ¿Spurs? Conte y Ange lo pusieron en otros roles, y luego los fans se quejaban de que no marcaba. Una lógica brillante. Patéticos aficionados de los Spurs… no saben lo que perdieron."
Una fan de los Spurs, @GabrielleSophia, comentó:
"Son Heung-min estaba prisionero en esa banda, ¡así de cerrados son de mente en los Spurs! Tenía que crear algo de la nada solo para marcar."
@austenallan, en cambio, opina que la MLS es demasiado fácil:
"Quien sea ese defensa, necesita estar empacando comestibles mañana. Yo podría haber anotado un gol con esa defensa."
Finalmente, @anthonypaphitis añadió:
"Cada mañana me despierto y veo que Son ha anotado de nuevo. Increíble cosecha, para ser honesto."
¿Son está restringido en el Tottenham por Postecoglou?
LAFC pelea por la cima de la Conferencia Oeste de la MLS
Tras cuatro victorias consecutivas, LAFC espera que Son mantenga su excelente nivel de cara a la recta final de la temporada regular. El equipo Black and Gold está a solo cuatro puntos del liderato y confía en que el rendimiento del surcoreano los lleve lejos en los playoffs.
