Son Heung-Min brilla con LAFC mientras los fans del Tottenham lamentan su partida

El usuario @WorldofHotspur escribió:

"Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: Son Heung-min, incluso en declive, representaba una amenaza de gol mucho mayor que Tel, Odobert, Johnson, Richy, e incluso Kudus y Xavi, basándonos en esa evidencia. Nunca debieron haberlo vendido sin un reemplazo adecuado."

Por su parte, @Ivyjhs agregó:

"Diferente rol, así de simple. LAFC usa a Son para anotar —obviamente, es el mejor finalizador—. ¿Spurs? Conte y Ange lo pusieron en otros roles, y luego los fans se quejaban de que no marcaba. Una lógica brillante. Patéticos aficionados de los Spurs… no saben lo que perdieron."

Una fan de los Spurs, @GabrielleSophia, comentó:

"Son Heung-min estaba prisionero en esa banda, ¡así de cerrados son de mente en los Spurs! Tenía que crear algo de la nada solo para marcar."

@austenallan, en cambio, opina que la MLS es demasiado fácil:

"Quien sea ese defensa, necesita estar empacando comestibles mañana. Yo podría haber anotado un gol con esa defensa."

Finalmente, @anthonypaphitis añadió:

"Cada mañana me despierto y veo que Son ha anotado de nuevo. Increíble cosecha, para ser honesto."