Sommer, otro error garrafal del ex portero del Inter

Recordamos lo que había pasado en la Champions League en el Club Brujas-Aston Villa 2-3. En su estadio, el Jan Breydel Stadion de Brujas, contra el Aston Villa, Sommer mostró lo peor de su repertorio ya en la primera parte del partido, perdiendo claramente el duelo a distancia con otro viejo conocido de la Serie A, el ex del Parma Zion Suzuki. En el 11', el Club Brujas se pone por detrás: McGinn adelanta al Aston Villa con un disparo cruzado en el que el suizo no está precisamente irreprochable; se queda mirando cómo entra el balón, podía haber hecho más.





Ese estado de confusión también se ve en otra acción. Mientras tiene el balón en la mano e intenta un despeje, el suizo golpea torpemente a un compañero y se le escapa el balón de las manos, volviendo a atraparlo fuera del área. La noche de pesadilla continúa. El Club Brujas empata en el 19' con Vetlesen, pero en el 22' el Aston Villa vuelve a ponerse por delante con Buendia, una ocasión en la que Sommer podía hacer poco (toque a bocajarro).





Seguro que podía haberlo hecho mejor en el tercero de los Villans. O mejor dicho, difícilmente podía haberlo hecho peor. En el 43', balón largo desde la defensa inglesa, Sommer sale de forma imprudente casi hasta el centro del campo, pero falla en su intervención y así Nicolas Jackson tiene el campo libre para marcar el 3-1.