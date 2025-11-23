¡Sombreros y vibras positivas! Dentro del emocionante regreso de Paul Pogba más de dos años desde su último partido, incluyendo la sustitución 'planeada' en la derrota 4-1 del Mónaco con 10 hombres

Hablando en la zona mixta después de la derrota por 4-1, Pogba dijo: "Estaba decepcionado por perder este partido. Es el regreso de Paul Pogba, pero juego para el Mónaco, y no me gusta perder. Estaba muy feliz por un lado, pero por otro, estaba decepcionado con el resultado y lo que hicimos en el campo. ¿La recepción? Me conmovió. Ver al público ponerse de pie y aplaudir, no me lo esperaba. Un gran agradecimiento a los aficionados que me apoyaron personalmente."

Pogba, quien estaba llorando cuando firmó su contrato con el Mónaco a principios de este año, se esperaba que regresara a la acción antes en la temporada, pero sufrió un revés durante el descanso internacional de octubre al sufrir una lesión en el muslo que retrasó su primera salida con el equipo de Sebastien Pocognoli.

"Hubo muchas emociones. Estaba feliz, pero hay un poco de tristeza con el resultado. Hemos recorrido un largo camino. Hoy fue un paso a tomar. Lo hice y estoy feliz por eso," agregó Pogba el sábado por la noche.

"El resto, estamos un poco desanimados por haber perdido. Me siento bien, ha habido mucho trabajo. Todavía necesito tiempo para estar en forma y jugar 90 minutos. Pero llegará con el tiempo. Estamos entrenando para ello. Vamos a intentar ayudar al equipo tanto como sea posible. Al principio se sintió extraño volver al avión con el grupo. Me he asentado bien. Tenemos un grupo muy bueno. Estamos volviendo a la rutina correcta."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!