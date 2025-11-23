¡Sombreros y vibras positivas! Dentro del emocionante regreso de Paul Pogba más de dos años desde su último partido, incluyendo la sustitución 'planeada' en la derrota 4-1 del Mónaco con 10 hombres
- AFP
Pogba no había jugado competitivamente desde septiembre de 2023
Como resultado de la sanción, Paul Pogba y su antiguo equipo, la Juventus, acordaron mutuamente terminar su contrato el pasado noviembre y no fue hasta junio de este año que el ganador de la Copa del Mundo 2018 firmó con un nuevo club, firmando un contrato de dos años con el equipo francés Mónaco. Desde entonces, Pogba ha estado recuperando su forma física y, por fin, hizo su debut con el Mónaco el sábado por la noche en una derrota 4-1 ante Rennes.
Goles de Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Kamara, Breel Embolo y Ludovic Blas hicieron que Rennes llegara a los últimos compases del partido del fin de semana en el Roazhon Park con una ventaja de cuatro goles. Mika Biereth marcó un gol de consolación tardío para el Mónaco, que se quedó con 10 hombres a mitad de la segunda mitad después de que Denis Zakaria fuera expulsado, pero el momento de la noche llegó en el minuto 85 cuando Pogba reemplazó a Mamadou Coulibaly.
El momento marcó la primera aparición de Pogba desde septiembre de 2023 en la victoria 2-0 de la Juventus sobre el Empoli, y el centrocampista admite que se sintió "tocado" por la recepción que recibió del apoyo local.
El centrocampista agradece a quienes lo apoyaron.
Hablando en la zona mixta después de la derrota por 4-1, Pogba dijo: "Estaba decepcionado por perder este partido. Es el regreso de Paul Pogba, pero juego para el Mónaco, y no me gusta perder. Estaba muy feliz por un lado, pero por otro, estaba decepcionado con el resultado y lo que hicimos en el campo. ¿La recepción? Me conmovió. Ver al público ponerse de pie y aplaudir, no me lo esperaba. Un gran agradecimiento a los aficionados que me apoyaron personalmente."
Pogba, quien estaba llorando cuando firmó su contrato con el Mónaco a principios de este año, se esperaba que regresara a la acción antes en la temporada, pero sufrió un revés durante el descanso internacional de octubre al sufrir una lesión en el muslo que retrasó su primera salida con el equipo de Sebastien Pocognoli.
"Hubo muchas emociones. Estaba feliz, pero hay un poco de tristeza con el resultado. Hemos recorrido un largo camino. Hoy fue un paso a tomar. Lo hice y estoy feliz por eso," agregó Pogba el sábado por la noche.
"El resto, estamos un poco desanimados por haber perdido. Me siento bien, ha habido mucho trabajo. Todavía necesito tiempo para estar en forma y jugar 90 minutos. Pero llegará con el tiempo. Estamos entrenando para ello. Vamos a intentar ayudar al equipo tanto como sea posible. Al principio se sintió extraño volver al avión con el grupo. Me he asentado bien. Tenemos un grupo muy bueno. Estamos volviendo a la rutina correcta."
El regreso de Pogba envía 'vibras positivas al fútbol francés'
El entrenador del Mónaco, Pocognoli, insistió en que el regreso de Pogba a la acción es algo bueno para el fútbol francés, diciendo el sábado: "Estoy feliz por él, incluso si las circunstancias son un poco desafortunadas. Entró al 4-0, con 10 hombres contra 11. Estaba planeado que él entrara hoy, independientemente del escenario, porque había preparado todo. Le hará bien, le hará bien al equipo. Aparte de nuestra derrota, envía vibraciones positivas al fútbol francés".
"Todos estamos felices, incluso los seguidores del Rennes que no son fanáticos del Mónaco. Espero que pueda aportarnos su experiencia," añadió el compañero de equipo del Mónaco, Lamine Camara.
La primera aparición de Pogba en más de dos años también resonó bien con la plantilla del Rennes, ya que Mahdi Camara dijo al final del partido: "Todos conocen a Paul Pogba, es una leyenda del fútbol francés. "Es genial verlo en un campo de la Ligue 1. Ya hemos visto... hemos visto cómo juega, se puede ver que ya está a un buen nivel. Como espectadores, no podemos esperar verlo en su mejor forma. Es fantástico. ¡Intentó hacerme un sombrero!"
El antiguo jugador del Mónaco, Embolo, que marcó el tercero del Rennes, añadió: "Paul se lo merece, es un jugador verdaderamente grandioso, un hombre verdaderamente grandioso." Y sobre la recepción de los aficionados, el delantero suizo comentó: "Bien hecho por nuestros fanáticos. Se lo merecía, estoy muy feliz por él, espero que aporte cosas buenas a su equipo."
El debut en casa de Pogba podría ser contra un gigante de la Ligue 1.
Mónaco buscará mejorar un comienzo indiferente en su campaña de la Liga de Campeones cuando se enfrenten a Pafos el miércoles por la noche. Aunque están invictos en tres competiciones europeas, el equipo francés solo ha ganado una vez en la Liga de Campeones esta temporada, logrando una victoria por 1-0 en Bodo/Glimt a principios de este mes después de haber comenzado la fase de liguilla con una derrota por 4-1 ante el Club Brujas, antes de empatar consecutivamente con los equipos de la Premier League, Manchester City y Tottenham.
Y Pogba podría hacer su primera aparición en el Stade Louis II el próximo fin de semana cuando Mónaco reciba al campeón defensor de la Ligue 1 y de Europa, PSG. El equipo de Luis Enrique recuperó el primer puesto en el máximo nivel de Francia el sábado por la noche al imponerse fácilmente por 3-0 sobre Le Havre después de haber caído brevemente al segundo lugar cuando sus rivales Marsella destrozaron al Niza el viernes por la noche.