«Solo un equipo intentó jugar al fútbol»: el entrenador del Brighton vuelve a arremeter contra el Arsenal y Mikel Arteta con una nueva queja por perder tiempo, mientras los Gunners se aseguran una ajustada victoria

El Arsenal logró mantener su lucha por el títulode la Premier League graciasa una ajustada victoria a domicilio gracias a un gol de Bukayo Saka en el minuto nueve. La victoria amplía su ventaja en lo alto de la tabla a siete puntos, después de que el Manchester City empatara 2-2 con el Nottingham Forest, mientras que el Brighton se mantiene en el puesto 13.

A pesar de perder a William Saliba por un esguince de tobillo, los visitantes demostraron una gran resistencia defensiva para capear una tormenta implacable. Las estadísticas del partido destacan el dominio del Brighton, ya que los locales tuvieron la mayor parte de la posesión y registraron 11 tiros, frente a los siete del Arsenal.