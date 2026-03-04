Getty/GOAL
«Solo un equipo intentó jugar al fútbol»: el entrenador del Brighton vuelve a arremeter contra el Arsenal y Mikel Arteta con una nueva queja por perder tiempo, mientras los Gunners se aseguran una ajustada victoria
Una victoria reñida en medio de tensiones crecientes
El Arsenal logró mantener su lucha por el títulode la Premier League graciasa una ajustada victoria a domicilio gracias a un gol de Bukayo Saka en el minuto nueve. La victoria amplía su ventaja en lo alto de la tabla a siete puntos, después de que el Manchester City empatara 2-2 con el Nottingham Forest, mientras que el Brighton se mantiene en el puesto 13.
A pesar de perder a William Saliba por un esguince de tobillo, los visitantes demostraron una gran resistencia defensiva para capear una tormenta implacable. Las estadísticas del partido destacan el dominio del Brighton, ya que los locales tuvieron la mayor parte de la posesión y registraron 11 tiros, frente a los siete del Arsenal.
Hurzeler critica el estilo de juego del Arsenal
El entrenador del Brighton, Hurzeler, no ocultó su frustración al dirigirse a los medios de comunicación tras el pitido final, visiblemente irritado por el carácter intermitente del partido. Sugirió que los visitantes llegaron a la costa sur con poca intención de entretener al público, prefiriendo en su lugar romper el ritmo del partido para proteger su escasa ventaja.
Destacando el dominio estadístico de su equipo, Hurzeler hizo una valoración airada del encuentro. «Solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol hoy», afirmó. Además, cuestionó el planteamiento del rival y añadió: «Las estadísticas nunca mienten. Solo hemos concedido un tiro a puerta. No hemos sido tan efectivos. En el último tercio del campo deberíamos haber creado más ocasiones».
Reavivando la controversia sobre la pérdida de tiempo
Esta reacción tras el partido es una continuación de las preocupaciones que Hurzeler expresó antes del encuentro, cuando exigió cambios en las reglas para combatir las supuestas tácticas sucias del Arsenal. El entrenador del Brighton consideró que sus advertencias previas estaban justificadas al ver cómo los Gunners aprovechaban cada segundo disponible tras las reanudaciones para romper el ritmo de su equipo e impedir que construyera jugadas de ataque.
Se refirió específicamente a la frecuencia de las intervenciones médicas que ralentizaron el juego hasta casi detenerlo en los últimos minutos. Hurzeler se enfureció tras el partido del miércoles: «Si ganan la Premier League, nadie preguntará cómo lo han conseguido. Al final, se trata de las reglas. Si el árbitro lo permite todo, en este momento están aplicando sus propias reglas. Hago una pregunta: ¿han visto un partido de la Premier League en el que un portero se haya tirado tres veces?».
Arteta adopta un enfoque pragmático
Para Mikel Arteta, asegurar los tres puntos claramente superó cualquier preocupación estética o crítica externa sobre el rendimiento de su equipo. Enfrentarse a un ambiente hostil sin personal clave requería una mentalidad sólida, y la entrada de Kai Havertz en la segunda parte resultó fundamental para ayudar al Arsenal a recuperar el control frente a un Brighton dominante.
El técnico español sabe que superar los difíciles partidos fuera de casa en la recta final de la lucha por el título exige una resistencia extrema y una ventaja implacable. Aunque la guerra de palabras con el Brighton se suma al ruido que rodea al equipo, Arteta sigue totalmente centrado en la solidez defensiva y en conseguir los resultados necesarios para llevar finalmente el trofeo de la Premier League al Emirates Stadium.
