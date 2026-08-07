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Solo quiero al Barcelona: el mensaje directo de Álvarez a Simeone

Fichajes
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Julián Álvarez
D. Simeone
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Entretelones de la reunión decisiva entre Álvarez y Simeone

El caso del futuro de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, entra en su fase decisiva en este periodo del mercado de fichajes veraniego.

El Barcelona sigue convencido de que el fichaje de Álvarez es posible, en permanente coordinación con el jugador argentino.

El diario Sport señaló que el Barcelona confía en que la estrategia trazada desde hace tiempo dará sus frutos con el paso de la pretemporada y cuando la propia lógica del mercado de fichajes acabe imponiéndose.

Sin embargo, el Barça estará obligado a realizar un gran esfuerzo económico para compensar al Atlético de Madrid, que se siente perjudicado.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Duelo decisivo en Miami

    Durante las últimas horas, continuaron las especulaciones sobre un posible cara a cara entre Álvarez y su entrenador Diego Simeone, como uno de los últimos pasos que podrían ayudar a desbloquear unas negociaciones que parecen, al menos públicamente, completamente estancadas.

    El diario Sport aseguró que la esperada reunión entre el delantero y el técnico del Atlético de Madrid ya se ha celebrado, y que el encuentro tuvo lugar durante la disputa del Mundial.

    El pasado 2 de julio, ambas partes se reunieron en Miami, aprovechando la visita de Simeone a la concentración de la selección argentina para pasar algún tiempo con su hijo.

    En ese contexto, entrenador y jugador encontraron la ocasión perfecta para hablar de la difícil situación que atraviesa Julián en el actual mercado de fichajes.

    Según las fuentes consultadas por el diario, el jugador fue muy contundente al transmitir su deseo de jugar en el Barcelona durante la temporada 2026-2027, no en el París Saint-Germain, ni en la Premier League, ni en ningún otro equipo, pues solo piensa en vestir la camiseta catalana.

    Durante esta reunión, Simeone también quiso dejar claro que es el entrenador del club, y que debe comprometerse y respetar las decisiones que tome la junta directiva del Atlético de Madrid con el máximo respeto, pero que, como es natural, no quiere afrontar una temporada bajo un ambiente interno que no aporte ningún beneficio al grupo.

    • Anuncios
  • Julian AlvarezGetty Images

    La última petición tras el regreso de Corea

    La expedición del Atlético de Madrid regresará la próxima semana tras su aventura en Corea del Sur, y desde ese momento será necesario resolver la larga historia que se ha prolongado durante los últimos meses.

    En principio, está previsto celebrar una reunión entre Julián Álvarez y su entorno, por un lado, y Mateo Alemany y Gil Marín, por otro. 

    En este nuevo intento de abrir canales de diálogo con los máximos responsables del club madrileño, el internacional argentino renovará su deseo de marcharse del club y poner rumbo al Barcelona.

    Consciente de las dificultades que entraña la operación, así como del ambiente convulso que se ha generado en torno a este traspaso, el jugador también insistirá en la urgente necesidad de abrir un canal de diálogo entre ambos clubes.

    Julián pide un último esfuerzo y una muestra de generosidad, con el fin de negociar un traspaso que pueda beneficiar a todas las partes.

    El jugador es consciente de que, en este nuevo marco, el Barcelona estará a la altura de la responsabilidad en su oferta económica, para compensar el coste deportivo que ocasionará su marcha.

    En caso de que esto no ocurra, una vez que se haya llevado a cabo al menos esta última ronda de negociaciones, el jugador aceptará entonces que se ve obligado a renunciar a sus deseos y a someterse a la decisión del Atlético de Madrid.

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