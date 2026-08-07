Durante las últimas horas, continuaron las especulaciones sobre un posible cara a cara entre Álvarez y su entrenador Diego Simeone, como uno de los últimos pasos que podrían ayudar a desbloquear unas negociaciones que parecen, al menos públicamente, completamente estancadas.

El diario Sport aseguró que la esperada reunión entre el delantero y el técnico del Atlético de Madrid ya se ha celebrado, y que el encuentro tuvo lugar durante la disputa del Mundial.

El pasado 2 de julio, ambas partes se reunieron en Miami, aprovechando la visita de Simeone a la concentración de la selección argentina para pasar algún tiempo con su hijo.

En ese contexto, entrenador y jugador encontraron la ocasión perfecta para hablar de la difícil situación que atraviesa Julián en el actual mercado de fichajes.

Según las fuentes consultadas por el diario, el jugador fue muy contundente al transmitir su deseo de jugar en el Barcelona durante la temporada 2026-2027, no en el París Saint-Germain, ni en la Premier League, ni en ningún otro equipo, pues solo piensa en vestir la camiseta catalana.

Durante esta reunión, Simeone también quiso dejar claro que es el entrenador del club, y que debe comprometerse y respetar las decisiones que tome la junta directiva del Atlético de Madrid con el máximo respeto, pero que, como es natural, no quiere afrontar una temporada bajo un ambiente interno que no aporte ningún beneficio al grupo.