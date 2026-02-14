Getty Images Sport
Sir Jim Ratcliffe ofrece una disculpa a los Glazer tras la polémica declaración del presidente del Manchester United sobre la inmigración
Ratcliffe ofrece una disculpa formal.
Ratcliffe, accionista minoritario del Manchester United y director ejecutivo de INEOS, se ha disculpado formalmente ante los copropietarios del club tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre la inmigración en el Reino Unido. Según algunas informaciones, Ratcliffe se puso en contacto personalmente con los Glazer para dar explicaciones y calmar los ánimos tras el revuelo causado por sus palabras, mientras el club evalúa el posible impacto en su reputación y sus acuerdos comerciales.
Ratcliffe desató la indignación cuando afirmó que los inmigrantes habían «colonizado» el Reino Unido durante una entrevista, lo que provocó la condena del primer ministro Sir Keir Starmer, quien exigió una disculpa pública. Según se informa, la FA está revisando las declaraciones y podría iniciar una investigación formal. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, también ha pedido que se tomen medidas contra el multimillonario, que reside en Mónaco.
Las asociaciones comerciales en peligro
Se entiende que los Glazer están profundamente preocupados por cómo las declaraciones de Ratcliffe podrían afectar a los patrocinadores y socios comerciales del United, así como a los planes del club para construir un nuevo estadio. Burnham afirmó que los comentarios eran «inexactos, insultantes e incendiarios», lo que provocó preocupación por la posible interrupción de las negociaciones sobre la remodelación de Old Trafford o la construcción de un nuevo estadio de 1000 millones de libras esterlinas que se presentó el año pasado.
Los planes futuros del United para el estadio dependen en gran medida de la coordinación entre el club, los ayuntamientos locales y las autoridades del Gran Mánchester. Cualquier daño en las relaciones con los dirigentes municipales o los inversores podría complicar un proyecto que se considera vital para impulsar la valoración a largo plazo del club.
Declaración pública de Ratcliffe
El jueves, Ratcliffe emitió una disculpa pública y aclaró sus palabras. Dijo: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico. Mis comentarios se hicieron mientras respondía a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde estaba discutiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la fabricación en el Reino Unido».
Añadió: «Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que todos puedan compartir la prosperidad a largo plazo. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido».
¿Qué viene después?
Aunque la disculpa de Ratcliffe puede ayudar a aliviar las tensiones por ahora, el club se enfrenta al escrutinio continuo de la prensa y de otros socios.
Ratcliffe ha tenido una gran implicación en el United desde que compró una participación de 1250 millones de libras en 2024, lo que le ha dado influencia sobre la dirección del club dentro y fuera del campo. Ahora tendrá que trabajar con los que están detrás del telón para reparar el daño que ha causado.
