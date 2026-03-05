Sir Jim Ratcliffe insta a dejar de perseguir el dinero en el Manchester United y centrarse en los trofeos, mientras el exdelantero de los Red Devils cuestiona las intenciones de INEOS y los Glazer

Bajo la dirección del legendario exentrenador Sir Alex Ferguson, el United estableció su dominio nacional y continental. Cuando se despidió de su emblemático entrenador en 2013, los Red Devils contaban con 13 títulos de la Premier League y un par de triunfos en la Liga de Campeones en su palmarés histórico.

Desde entonces, el City ha sumado ocho títulos de la máxima categoría inglesa —en la era moderna— y ha conquistado Europa como parte de su propio triplete en 2022-23. Con Pep Guardiola al mando, han convertido Manchester de una sombra de rojo en una de azul cielo.

El United ha pasado más de una década luchando por volver a la cima, sin obtener apenas resultados a pesar de las grandes inversiones realizadas en el mercado de fichajes. Se siguen planteando preguntas a los miembros de la junta directiva, y Ratcliffe e INEOS no han hecho mucho por calmar el sentimiento anti-Glazer.

Los Red Devils siguen siendo un gran atractivo y una de las empresas deportivas más poderosas del planeta, y Rossi cree que eso les será muy útil. Recientemente se han logrado algunos avances bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, con la posibilidad de terminar entre los cuatro primeros en Old Trafford.