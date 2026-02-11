Getty
Sir Jim Ratcliffe criticado por Keir Starmer mientras el primer ministro arremete contra el copropietario del Manchester United por sus «ofensivos y erróneos» comentarios sobre los inmigrantes.
Ratcliffe lanza una diatriba contra la inmigración
El magnate petroquímico, que compró una participación del 27 % en el United en 2024 con el fin de tomar el control de las operaciones futbolísticas del club, pasó a la ofensiva al hablar con el editor de economía de Sky News, Ed Conway. «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigrantes», afirmó. «Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.
El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020 y ahora es de 70 millones. Son 12 millones de personas más».
La Oficina Nacional de Estadística parece contradecir las afirmaciones de Ratcliffe, ya que afirma que la población del Reino Unido era de 58 millones en 2000. La población creció de 67 millones en 2020 a unos 70 millones en 2024.
Starmer insta a Ratcliffe a disculparse
Ratcliffe también criticó a Starmer en la entrevista, afirmando que el primer ministro era «demasiado amable» y diciendo que el país necesitaba un líder que estuviera «dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas». Elogió al líder del Partido Reformista, Nigel Farage, que se ha comprometido a deportar a los inmigrantes ilegales y a reducir significativamente la inmigración legal, describiéndolo como «un hombre inteligente» con «buenas intenciones».
Ratcliffe admitió que se ha enfrentado a oposición por su liderazgo en el United, incluidas las medidas de recorte de gastos que han provocado el despido de más de 600 trabajadores. Ratcliffe también supervisó la decisión de ampliar el contrato de Erik ten Hag como entrenador hasta 2024, para luego despedirlo cuatro meses después. También despidió al director deportivo Dan Ashworth a los cinco meses de asumir el cargo, ignorando sus reservas sobre Ruben Amorim, que fue despedido 14 meses después de su nombramiento.
«Bueno, he sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios», dijo. «Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos. Pero tienes los mismos problemas con el país. Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con gente que opta por cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces vas a tener que hacer algunas cosas que son impopulares y mostrar algo de valentía».
Starmer respondió inmediatamente a Ratcliffe, calificando sus comentarios de «ofensivos e incorrectos». Añadió: «Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse».
Farage respondió a los comentarios de Starmer diciendo: «Gran Bretaña ha experimentado una inmigración masiva sin precedentes que ha cambiado el carácter de muchas zonas de nuestro país. El Partido Laborista puede intentar ignorarlo, pero Reform no lo hará».
Las peñas del United también condenan a Ratcliffe
El primer ministro no es el único que ha criticado a Ratcliffe por su entrevista en Sky. El grupo de aficionados del United The 1958, que ha organizado numerosas protestas contra Ratcliffe por subir los precios de las entradas y contra la familia Glazer, propietaria mayoritaria del club, calificó sus declaraciones de «desacertadas».
«Una vez más, ha sido una vergüenza total, tanto delante de las cámaras como en la entrevista», afirmó el grupo en un comunicado. «Comentar los problemas de nuestro país mientras se vive en Mónaco para evitar pagar impuestos ya es bastante malo. Sin embargo, sus comentarios sobre el Manchester United son especialmente preocupantes. Si su medida de mejora es contratar a un entrenador interino después de despedir a su primera opción porque fue una mala decisión contratar a Amorim en primer lugar, entonces el jurado aún no ha decidido.
La forma de Michael Carrick se debe a la suerte, no a una estrategia de desarrollo a largo plazo meditada, y nada de esto es mérito de la propiedad actual. Está claro que el próximo entrenador volverá a cambiar el sistema. Si no es capaz de ver las razones por las que es impopular, entonces está completamente engañado. Totalmente desconectado de la base de aficionados que ha hecho de nuestro club lo que es hoy en día. Se trata de una declaración preocupante en muchos sentidos y para todos los aficionados que acuden a los partidos».
El Manchester United «se basa en la diversidad»
El Club de Aficionados Musulmanes del Manchester United dijo estar «profundamente preocupado» por las palabras de Ratcliffe. Su comunicado decía lo siguiente: «El término "colonizados" no es neutro, se hace eco del lenguaje que se utiliza con frecuencia en los discursos de extrema derecha que presentan a los migrantes como invasores y amenazas demográficas. Esa retórica tiene consecuencias en el mundo real. El Reino Unido ha experimentado un aumento sostenido de los delitos de odio en los últimos años, incluyendo un incremento de la islamofobia, el antisemitismo, los ataques por motivos raciales y la hostilidad hacia los inmigrantes y las personas de color.
El Manchester United es un club global construido sobre la diversidad, con jugadores, personal y seguidores de todos los orígenes, creencias y etnias. La fuerza de nuestro club y de nuestro país reside en esa diversidad».
La organización benéfica contra el racismo en el fútbol Kick It Out declaró: «Los comentarios de Sir Jim Ratcliffe son vergonzosos y profundamente divisivos en un momento en el que el fútbol hace tanto por unir a las comunidades. Además de las cifras inexactas mencionadas, vale la pena recordarle que el Manchester United tiene una afición muy diversa y juega en una ciudad cuya historia cultural se ha visto enriquecida por los inmigrantes. Este tipo de lenguaje y liderazgo no tiene cabida en el fútbol inglés, y creemos que la mayoría de los aficionados opinan lo mismo».
