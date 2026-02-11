Sir Jim Ratcliffe criticado por Keir Starmer mientras el primer ministro arremete contra el copropietario del Manchester United por sus «ofensivos y erróneos» comentarios sobre los inmigrantes.

Ratcliffe también criticó a Starmer en la entrevista, afirmando que el primer ministro era «demasiado amable» y diciendo que el país necesitaba un líder que estuviera «dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas». Elogió al líder del Partido Reformista, Nigel Farage, que se ha comprometido a deportar a los inmigrantes ilegales y a reducir significativamente la inmigración legal, describiéndolo como «un hombre inteligente» con «buenas intenciones».

Ratcliffe admitió que se ha enfrentado a oposición por su liderazgo en el United, incluidas las medidas de recorte de gastos que han provocado el despido de más de 600 trabajadores. Ratcliffe también supervisó la decisión de ampliar el contrato de Erik ten Hag como entrenador hasta 2024, para luego despedirlo cuatro meses después. También despidió al director deportivo Dan Ashworth a los cinco meses de asumir el cargo, ignorando sus reservas sobre Ruben Amorim, que fue despedido 14 meses después de su nombramiento.

«Bueno, he sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios», dijo. «Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos. Pero tienes los mismos problemas con el país. Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con gente que opta por cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces vas a tener que hacer algunas cosas que son impopulares y mostrar algo de valentía».

Starmer respondió inmediatamente a Ratcliffe, calificando sus comentarios de «ofensivos e incorrectos». Añadió: «Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse».

Farage respondió a los comentarios de Starmer diciendo: «Gran Bretaña ha experimentado una inmigración masiva sin precedentes que ha cambiado el carácter de muchas zonas de nuestro país. El Partido Laborista puede intentar ignorarlo, pero Reform no lo hará».