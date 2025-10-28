Sir Jim Ratcliffe BLOQUEA movimiento de transferencia del Manchester United por una estrella de La Liga con 105 goles

Después de un comienzo lento, los delanteros del Man Utd están mostrando un rendimiento prometedor en la campaña actual. Las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, junto con la salida de Rasmus Hojlund, han remodelado el ataque del United. Mbeumo ha sido el más prolífico hasta ahora, liderando al equipo en goles en todas las competiciones con cinco. Su compañero Sesko también ha encontrado la red dos veces en la Premier League. Aunque hizo un comienzo cauteloso, sus recientes actuaciones sugieren que se está adaptando. Mientras tanto, Matheus Cunha anotó su primer gol para los Diablos Rojos contra el Brighton en Old Trafford el domingo. Estas nuevas adquisiciones, junto con las contribuciones de servidores de largo plazo como Bruno Fernandes, señalan una mejora notable en el poder ofensivo del United en comparación con la temporada anterior.

Amorim está ciertamente contento con uno de los nuevos talentos clave en ataque, Mbeumo. Después de la victoria sobre Brighton, donde Mbeumo anotó dos goles, Amorim dijo: "Es una máquina de trabajo. Es muy bueno en transiciones. Está mejorando cuando organizamos el tercio final. La conexión con Amad, es realmente difícil vencer a estos dos tipos porque cambian de posición, son realmente rápidos, son buenos en uno contra uno.

"Mi papel fue, como entrenador, explicarle lo que quiero de él. Pero fue más el club. Y ustedes. Podemos tener muchas dificultades, pero es el Manchester United. Cuando Manchester United está ahí, y cuando sentimos que este jugador quiere venir aquí, no importa qué, no importa la posición, no importa si es la Champions League o no, también damos todo para traer a este tipo de jugadores, y ese fue el caso."