"Sin planes... todavía" - El jefe del Bayern de Múnich responde a las conversaciones sobre el regreso de David Alaba mientras el defensor tiene la vista puesta en un lugar para la Copa del Mundo en medio de las dificultades en el Real Madrid
Las luchas de Alaba en Madrid y la respuesta del Bayern a los rumores de regreso
La salida de Alaba del Bayern en 2021 marcó el final de una era de 13 años definida por el liderazgo y dos triples coronas. Pero su traslado a Madrid se ha desarrollado de manera muy diferente a lo que muchos esperaban. Aunque llegó al Bernabéu como un defensa de clase mundial y ganador de la Liga de Campeones, esperado para anclar la línea defensiva del Madrid, una sucesión de lesiones graves frenó su impulso. Una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre de 2023 lo dejó fuera por más de un año, seguido de problemas de gemelo y menisco que lo limitaron a solo 14 apariciones en la temporada 2024-25. A los 33 años, estos contratiempos han reducido su ritmo y consistencia, dificultando que influya consistentemente en los partidos, ya sea como defensa central o lateral izquierdo.
Sin embargo, a pesar de las dificultades de Alaba, sigue siendo una figura crucial para Austria, sirviendo como capitán, asesor y jugador-entrenador no oficial durante su campaña de clasificación para el Mundial. Cuando se le preguntó si el Bayern podría considerar una reunión, Freund reconoció el legado de Alaba pero fue firme en su respuesta: “Todavía no hay planes.”
Freund elogia el impacto de Ralf Rangnick en el regreso de Austria al Mundial
Freund amplió sobre el valor de Alaba y Ralf Ragnick para el fútbol austriaco y por qué Alaba sigue siendo tan influyente incluso durante largos períodos de lesión en su conversación con Sky Sports. Austria se ha clasificado para el Mundial del próximo año después de un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina, haciendo un regreso después de 28 años.
“Los aficionados del Bayern conocen a David y lo importante que fue para el equipo. Fuera del campo, es un tipo muy bueno que hace mucho trabajo de integración tanto dentro como fuera del campo. Los últimos meses y año y medio no han sido fáciles para él porque ha estado lesionado mucho. Pero siempre ha estado ahí, incluso en la Eurocopa, apoyando al equipo desde el banco. Es una persona de contacto importante para el entrenador, para este equipo, para el capitán. Actualmente es un factor muy importante como jugador-entrenador”, dijo Freund.
El contrato de Alaba con Los Blancos expira en 2026. La gestión del club está abierta a negociar su salida si llega una oferta adecuada, especialmente de equipos en Arabia Saudita, ya que buscan renovar la línea defensiva y liberar espacio salarial.
También habló sobre el exentrenador Ragnick y la clasificación de Austria: "Austria no había estado allí durante 28 años, por lo que es algo especial. Todo el país lo anticipaba con entusiasmo. El equipo lo merecía. Están jugando un fútbol fantástico y tienen una gran energía. Ralf está haciendo un muy buen trabajo. Fue ajustado al final, pero aún más emocionante por ello. Toda Austria estaba en un estado de euforia. Una historia realmente genial. Estoy personalmente feliz por todos los involucrados porque conozco a muchos de ellos. Es una historia realmente buena y es bueno para el fútbol austriaco."
El sucesor de Alaba, Upamecano, y sus complicaciones con la renovación
Múnich se movió rápidamente tras la salida de Alaba en 2021, identificando a Dayot Upamecano como el pilar defensivo a largo plazo. Firmado desde el RB Leipzig, el francés se ha convertido desde entonces en una figura central para Vincent Kompany, ofreciendo velocidad, agresividad, rapidez en la recuperación y una fuerte distribución desde la defensa. Bajo el sistema moderno y proactivo de Kompany, Upamecano se ha vuelto indispensable, comenzando consistentemente en importantes partidos de la Bundesliga y la Liga de Campeones mientras el Bayern mantiene una racha invicta en todas las competiciones esta temporada.
Sin embargo, el Bayern ahora enfrenta una situación delicada respecto a su futuro. El contrato de Upamecano expira en junio de 2026, y aunque ambas partes están deseosas de acordar una extensión, las negociaciones han encontrado obstáculos, principalmente debido a la prima de fichaje que él está exigiendo. El Bayern, trabajando bajo directrices más estrictas en la estructura salarial, ha sido reacio a cumplir con los términos financieros, incluso mientras grandes clubes como Madrid, Paris Saint-Germain y Liverpool siguen de cerca la situación. El presidente del club, Herbert Hainer, insiste en que el defensor está feliz en Múnich y disfruta de una excelente relación con Kompany, pero si no se llega a un acuerdo para enero de 2026, el Bayern corre el riesgo de perderlo gratis.
El Bayern se prepara para el enfrentamiento con el Arsenal en medio de una racha invicta
Los bávaros enfrentan una de las pruebas más grandes de su temporada mientras se preparan para un enfrentamiento de alto nivel en la Liga de Campeones contra el Arsenal. El equipo de Kompany ha estado en una forma formidable, invicto en la Bundesliga y en la competición europea gracias a una combinación de solidez defensiva y transiciones ofensivas fluidas. Su victoria fuera de casa ante el Chelsea y su demostración competitiva contra el PSG destacan un equipo capaz de manejar a la élite opositora, pero la prueba del Arsenal trae sus propios desafíos. El equipo de Mikel Arteta ha sido igualmente impresionante, jactándose de tener uno de los mejores registros defensivos de Europa y un estilo estructurado y basado en la posesión que exige total concentración.
Freund reconoció la magnitud del partido, señalando que los juegos entre los dos mejores equipos de Europa en forma “no ocurren a menudo.” Mientras el enfoque inmediato del Bayern sigue siendo en los partidos domésticos, el equipo está muy consciente de la importancia del viaje a Londres.