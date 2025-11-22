Freund amplió sobre el valor de Alaba y Ralf Ragnick para el fútbol austriaco y por qué Alaba sigue siendo tan influyente incluso durante largos períodos de lesión en su conversación con Sky Sports. Austria se ha clasificado para el Mundial del próximo año después de un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina, haciendo un regreso después de 28 años.

“Los aficionados del Bayern conocen a David y lo importante que fue para el equipo. Fuera del campo, es un tipo muy bueno que hace mucho trabajo de integración tanto dentro como fuera del campo. Los últimos meses y año y medio no han sido fáciles para él porque ha estado lesionado mucho. Pero siempre ha estado ahí, incluso en la Eurocopa, apoyando al equipo desde el banco. Es una persona de contacto importante para el entrenador, para este equipo, para el capitán. Actualmente es un factor muy importante como jugador-entrenador”, dijo Freund.

El contrato de Alaba con Los Blancos expira en 2026. La gestión del club está abierta a negociar su salida si llega una oferta adecuada, especialmente de equipos en Arabia Saudita, ya que buscan renovar la línea defensiva y liberar espacio salarial.

También habló sobre el exentrenador Ragnick y la clasificación de Austria: "Austria no había estado allí durante 28 años, por lo que es algo especial. Todo el país lo anticipaba con entusiasmo. El equipo lo merecía. Están jugando un fútbol fantástico y tienen una gran energía. Ralf está haciendo un muy buen trabajo. Fue ajustado al final, pero aún más emocionante por ello. Toda Austria estaba en un estado de euforia. Una historia realmente genial. Estoy personalmente feliz por todos los involucrados porque conozco a muchos de ellos. Es una historia realmente buena y es bueno para el fútbol austriaco."