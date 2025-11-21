'Simplemente tienes que amar a Luka Modric' - El AC Milan no sabe la suerte que tiene de contar con la 'admirable' leyenda del Real Madrid en sus filas, dice la exestrella del Barcelona Ivan Rakitic
El impacto perdurable de Modric a los 40
A pesar de sus años avanzados, Modric ha tenido un impacto masivo en San Siro desde que se unió en una transferencia libre en el verano tras su salida del Real Madrid. Ha comenzado todos los 11 partidos posibles en la Serie A hasta ahora en esta temporada, acumulando 965 minutos de un posible 990 y contribuyendo con un gol y dos asistencias desde su posición en el centro del campo.
Modric, de 40 años, sigue siendo el capitán del equipo nacional croata y recientemente recibió una ovación de pie de los aficionados contrarios durante un partido clasificatorio para el Mundial contra Montenegro. Saliendo del banco en el minuto 78 con Croacia perdiendo 2-0, Modric ayudó a inspirar una remontada dramática mientras su equipo aseguraba una victoria por 3-2.
Reflexionando sobre los aplausos, Modric dijo: "Al principio, no entendía que los aplausos eran para mí. Quizás me llevó un tiempo darme cuenta de ello. Estoy sinceramente agradecido. Mi amor por el fútbol me ayuda a seguir adelante."
- Getty Images Sport
Rakitic elogia a Modric, al que califica de "único"
El exestrella de Croacia Rakitic no está sorprendido por el impresionante comienzo de vida de su compatriota en Italia, diciendo a Flashscore: "Tengo una relación especial con Luka. Ambos comenzamos en el equipo nacional cuando éramos jóvenes, y él aún está allí. Creo que no importa si eres fanático del Real Madrid, Milán, Croacia o cualquier otro; simplemente tienes que amar a Luka porque la forma en que se acerca al fútbol y cómo lo hace es admirable.
"Creo que en Milán aún no son conscientes de lo afortunados que deberían ser por haber llevado a Luka a su club, porque es único, especial, tener un jugador así en el vestuario y en el campo. Es increíble cómo juega a su edad. Y personalmente, creo que Luka puede jugar unos cuantos años más."
Milán apunta al título de la Serie A
Milan tiene como objetivo ganar el título de la Serie A bajo el mando de Massimiliano Allegri y Modric será crucial para sus esperanzas de conseguir el Scudetto. Debido a su ausencia en el fútbol europeo, tienen un calendario más manejable que sus rivales Napoli e Inter y han tenido un buen comienzo. Están a dos puntos detrás de Inter y Roma después de 11 partidos y podrían encontrarse en la cima de la tabla si vencen a sus rivales de la ciudad este fin de semana y si el resultado de Roma contra Cremonese les favorece.
- Getty Images
¿Qué sigue para Modric y el AC Milan?
Modric buscará continuar su papel influyente en el centro del campo del AC Milan a medida que avanza la temporada de la Serie A. Su experiencia y calidad serán vitales para los Rossoneri mientras apuntan al éxito doméstico y europeo. Los Rossoneri son considerados los visitantes para su partido de derbi contra el Inter este fin de semana y esperan que su maestro croata desempeñe un papel clave.
Sin embargo, es su compañero de equipo Adrien Rabiot quien espera desestabilizar a sus rivales a su regreso de una lesión después de aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego. El francés dijo esta semana: "¡Sería genial ganar en el último minuto con un gol tuyo! Será duro; ambos somos equipos fuertes. Los detalles se decidirán."