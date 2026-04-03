Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado sobre el partido contra el Barcelona, que se disputará mañana sábado en la jornada 30 de la Liga española.

El diario AS publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa, que comenzó hablando de las lesiones.

«Oblak se ha recuperado de la mejor manera posible y comenzará a entrenar con el grupo el próximo lunes», afirmó Simeone.

Y añadió: «El Barcelona lleva dos años jugando con un estilo definido desde la llegada de Hansi Flick, y no va a cambiar eso porque es su estilo y su forma de posicionarse para ganar los partidos».

Y continuó: «Afrontaremos el partido con el mismo entusiasmo con el que hemos trabajado toda la temporada... Empezamos la preparación de la temporada con ganas de llegar hasta aquí y, si Dios quiere, seguiremos compitiendo hasta el final».