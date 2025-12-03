Getty Images Sport
'¡No sé cómo no ganó el Balón de Oro!' - Diego Simeone destaca a Raphinha tras su actuación impresionante contra el Atlético de Madrid
El Atlético abrió el marcador, pero el Barça tomó las riendas
El Atlético de Madrid comenzó el partido con confianza y claridad. En los primeros 20 minutos, se adelantó gracias a Alex Baena, quien calculó a la perfección su carrera, superó la línea defensiva del Barcelona y colocó un disparo bajo que superó a Joan García. Sin embargo, el gol no quebró la determinación culé. El equipo de Hansi Flick se asentó, comenzó a dominar la posesión y pronto encontró los espacios que el Atlético les había cerrado inicialmente. Seis minutos después de quedar en desventaja, Raphinha llevó al Barcelona al empate con un gol. Recibió un pase al hueco de Pedri, superó con elegancia a Jan Oblak y envió el balón a la red para anular el tanto inicial de Baena.
El Barcelona tuvo la oportunidad de irse al descanso por delante tras un penalti provocado por Dani Olmo, pero Robert Lewandowski, habitual goleador desde los 11 metros, envió su disparo por encima del larguero.
En la segunda mitad, la paciencia del Barcelona dio frutos. Olmo marcó un gol sublime colocando el balón en la esquina inferior, aunque perdió el equilibrio al golpearlo y chocó contra su hombro, viéndose obligado a salir. Con el Atlético buscando el empate, el Barça golpeó de nuevo. En tiempo de descuento, Alejandro Balde avanzó por la izquierda y centró bajo al área, donde Ferran Torres remató con precisión para sellar la victoria.
El desaire del Balón de Oro deja a Simeone sorprendido
A pesar de la decepción por el resultado, Simeone no ocultó su admiración por uno de los jugadores que desarmó a su equipo. Tras el partido, el entrenador del Atlético ofreció una evaluación elogiosa del desempeño de Raphinha.
"Raphinha es un jugador increíble", afirmó. "Puede jugar en cualquier posición: como extremo, centrocampista, delantero o incluso lateral. Puede marcar, crear, presionar y correr. No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro. Para mí, siempre sería mi elección."
Raphinha terminó quinto en el ranking del Balón de Oro de este año, a pesar de registrar más de 60 contribuciones de gol y ayudar al Barcelona a conquistar tres trofeos. El premio fue para Ousmane Dembélé del PSG, quien logró un triplete con el equipo francés; el joven talento de 17 años Lamine Yamal quedó segundo, Vitinha tercero y Mohamed Salah del Liverpool en cuarto lugar.
Simeone analiza las oportunidades fallidas y la lesión de Cardoso
Simeone ofreció un análisis detallado del partido, elogiando la determinación de su equipo a pesar de la derrota.
"Empezamos bien, pero ellos nos lastimaron por dentro, con balones filtrados. En la segunda mitad fue al revés: ellos arrancaron mejor, pero después de 20 minutos fuimos nosotros los que buscamos el partido. No pudimos concretarlo, pero me gustó el equipo. Sabemos que tienen jugadores de gran calidad técnica y que juegan mucho por dentro para generar desajustes en los centrales rivales, y hoy les funcionó muy bien. Me siento tranquilo y satisfecho con lo que hizo el equipo. Esto nos ayudará a mejorar. Ahora viene un partido difícil en Bilbao," comentó.
El técnico también reconoció que una lesión de Johnny Cardoso obligó a un ajuste táctico temprano. El mediocampista de la selección de EE. UU. duró solo 14 minutos tras un choque con Olmo.
"La lesión de Cardoso nos obligó a reacomodarnos. Teníamos muchas esperanzas puestas en Johnny, pero se lesionó y tuvo que salir del partido," explicó a los medios.
Qué les espera al Barcelona y al Atlético de Madrid
La derrota puso fin a la racha de siete victorias consecutivas del Atlético en todas las competiciones, deteniendo el impulso acumulado en las últimas semanas. Ahora, el enfoque del equipo se centra en una serie de partidos exigentes para cerrar 2025, comenzando con una visita al Athletic Club el sábado, seguida de encuentros de liga contra Valencia y Girona, y un crucial duelo de Champions League frente al PSV.
Mientras tanto, el Barcelona continúa su ascenso, impulsado por la confianza y la creciente convicción de que pueden mantener su lucha por el título bajo la dirección de Hansi Flick. La victoria marcó la quinta consecutiva en la liga para los culés y los colocó cuatro puntos por delante del Real Madrid, que jugará el miércoles.
