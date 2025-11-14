¿Siguiendo los pasos de sus ídolos? Un objetivo del Barcelona nombra a Lionel Messi y Samuel Eto'o como héroes de infancia en medio de conversaciones sobre un traspaso de 30 millones de euros a los campeones de La Liga
Etta Eyong creció viendo a Messi y Eto'o
Eyong ha dejado claras sus ambiciones. En una reciente entrevista con SportyTV, el delantero de 22 años dijo que el Barcelona siempre ha sido el club con el que soñó representar. Habló sobre idolatrar a Eto'o durante sus primeros años y admirar a Messi como el “mejor” jugador que ha visto.
"Cuando era niño, solía ver los partidos de Eto'o en el Barcelona. Para mí, Messi es el mejor, y jugar con él sería un sueño del que no querría despertar", dijo Eyong.
El ambicioso delantero tiene la mirada puesta en dominar dos continentes, apuntando al éxito en el mayor escenario de Europa, así como en la Copa Africana de Naciones.
"En dos años, me veo ganando la Liga de Campeones -por qué no en un año- y la Copa de África de Naciones también es un objetivo para mí en unos meses", añadió.
Eyong dice que la base de su ascenso es el enfoque y la disciplina, enfatizando que “lo más importante en la vida es tu cerebro. Si no tienes concentración, pierdes todo.”
Sus actuaciones de esta temporada respaldan su ambición. Seis goles y tres asistencias en 12 partidos de La Liga lo han colocado entre los máximos goleadores de España.
Levante se mantiene firme mientras los clubes consideran el fichaje de Eyong
El impacto de Eyong ha suscitado interés en toda Europa. CSKA Moscú puso a prueba a Levante con una propuesta inicial de 30 millones de euros, que el jugador y el club rechazaron inmediatamente. Barcelona y Chelsea han mostrado admiración desde entonces, mientras que Arsenal, Real Madrid y Manchester United continúan siguiéndolo de cerca.
A pesar de la atención, Levante se mantiene firme en su postura: Eyong no se venderá esta temporada. El propietario del club, José Danvila, dijo que reciben ofertas “todos los días”, pero mantener al equipo en La Liga es más importante que cualquier tentación financiera. Levante se encuentra en el puesto 19 de la tabla y considera al delantero esencial para su lucha por la supervivencia.
Sin intención de dejar España, la idea de jugar para el Barcelona, el club que creció viendo, es la que más le emociona.
Red de contratos del Villarreal para la transferencia de Eyong
La situación del traspaso de Eyong se complica por una configuración de contrato detallada que se remonta a su tiempo en Villarreal. Cuando dejó Villarreal por Levante en 2025, firmó un contrato de cuatro años por un valor de €1 millón anuales y una cláusula de rescisión de €30 millones. Pero Villarreal insertó múltiples condiciones de reventa que les garantizan una parte de cualquier venta futura.
Para acuerdos inferiores a €7,5 millones, se llevan el 80%; entre €7,5 millones y €15 millones, la tarifa se divide equitativamente; y cualquier cantidad por encima de €15 millones da a Villarreal el 20% de los ingresos. Si Levante rechaza una oferta superior a €15 millones, aún deben compensar a Villarreal por lo que habrían ganado.
Villarreal también mantiene el derecho a igualar cualquier futura oferta por el delantero. Esto significa que cualquier negociación por Eyong involucra no solo a Levante, sino también a los intereses financieros de Villarreal.
El camino de Eyong hacia la gloria del Levante y los próximos pasos
El camino de Eyong hasta este punto no ha sido nada sencillo. Comenzó en el Cádiz B, haciendo solo apariciones esporádicas antes de que el Villarreal lo fichara en 2024. Debutó en La Liga en abril de 2025 y marcó su primer gol en la máxima categoría semanas después, pero los minutos limitados lo llevaron a buscar un nuevo comienzo en el Levante.
El movimiento lo transformó. Fichado por €3m, se ganó un puesto titular casi de inmediato y respondió con seis goles en 12 partidos.
Eyong dice que el trabajo duro está detrás de todo. “Vine aquí para jugar regularmente y para ayudar a mantener al Levante en La Liga. La clave de mi racha de goles es simplemente el trabajo duro.”
El entrenador del Levante, Julián Calero, lo ha elogiado como un jugador que “puede cambiar un partido por sí solo”, e insiste en que mantener a Eyong es vital para su temporada.