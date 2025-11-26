AFP
¡Siete minutos de locura! Kylian Mbappé firma un hat-trick relámpago para salvar al Real Madrid
Mbappe, el héroe del hat-trick para el Real Madrid
Mbappé atraviesa un momento sensacional esta temporada con el Real Madrid, aunque llegaba al encuentro encadenando tres partidos sin marcar bajo la dirección de Xabi Alonso. Esa breve sequía quedó atrás rápidamente: el francés empató el marcador a los 22 minutos y, apenas dos minutos después, puso al Madrid por delante con un certero cabezazo.
Antes de la media hora ya había completado su hat-trick. Un magnífico pase elevado de Arda Güler lo dejó completamente solo, y Mbappé definió con frialdad con un disparo raso que superó a Konstantinos Tzolakis, asegurándose otra pelota de partido para su ya amplia colección.
El hat-trick, el segundo más rápido en la historia de la Champions League
El triplete del francés llegó en apenas seis minutos y 42 segundos, una marca que lo coloca como el segundo hat-trick más rápido jamás visto en la competición, solo por detrás del logrado por Mohamed Salah con el Liverpool ante Rangers en 2022, cronometrado en seis minutos y 13 segundos.
Además, la superestrella del Real Madrid sigue haciendo historia lejos de casa: ningún jugador ha marcado más hat-tricks como visitante en la Champions League. El de este miércoles fue su cuarto triplete fuera de casa, estableciendo un nuevo récord en el torneo.
¿Mbappé ganará otra Bota de Oro?
Mbappé ganó la Bota de Oro la temporada pasada, superando a Viktor Gyökeres y Mohamed Salah después de anotar 31 goles en su campaña debut con el Real Madrid, tras su impactante llegada desde el Paris Saint-Germain.
El astro francés aspira a repetir el prestigioso galardón, y su forma actual respalda esa ambición: suma 13 goles en 13 partidos de LaLiga esta temporada y su hat-trick contra el Olympiacos elevó su registro a ocho goles en cinco partidos de la Champions League.
El Real Madrid se enfrenta al Girona
El Real Madrid regresará a España tras su viaje a Grecia y buscará retomar el pulso en la pelea por el título luego de haber dejado puntos ante el Elche en su último compromiso liguero. El equipo de Xabi Alonso vuelve a la acción el domingo contra el Girona en Montilivi, con un Mbappé prácticamente imparable que llega al encuentro en un estado de forma excepcional.
