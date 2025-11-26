¡Siete minutos de locura! Kylian Mbappé firma un hat-trick relámpago para salvar al Real Madrid

El triplete del francés llegó en apenas seis minutos y 42 segundos, una marca que lo coloca como el segundo hat-trick más rápido jamás visto en la competición, solo por detrás del logrado por Mohamed Salah con el Liverpool ante Rangers en 2022, cronometrado en seis minutos y 13 segundos.

Además, la superestrella del Real Madrid sigue haciendo historia lejos de casa: ningún jugador ha marcado más hat-tricks como visitante en la Champions League. El de este miércoles fue su cuarto triplete fuera de casa, estableciendo un nuevo récord en el torneo.

